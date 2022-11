Financiële klap voor Le Col-Wahoo na afhaken sponsor

Le Col-Wahoo verkeert in financieel zwaar weer. De Britse vrouwenformatie kan volgend jaar niet meer rekenen op een van zijn belangrijkste geldschieters, zo meldt Velonews. Het is momenteel nog onduidelijk of het gaat om Le Col of Wahoo.

Teammanager Tom Varney hoopt nog op tijd een nieuwe sponsor te vinden voor 2023. Door het afhaken van een belangrijke partner kampt de ploeg met een begrotingstekort van ongeveer 400.000 euro. Dat is volgens Velonews bijna 50% van de totale sponsoring. “Een van onze belangrijkste partners heeft aangegeven dat ze hun overeenkomst niet kunnen nakomen”, schetst teambaas Varney de huidige situatie.

Varney is nu gedwongen om af te schalen en moet dan ook afscheid nemen van enkele grootverdieners. “Ik heb alle renners en stafleden op de hoogte gebracht en ze verteld dat ze op zoek mogen gaan naar een andere werkgever. Ik sta ook in contact met managers van andere teams, om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat drie of vier rensters al akkoord zijn met een nieuwe ploeg, wat goed is.”

Inkrimpen

“Door afscheid te nemen van de best verdienende rensters, maken we meer kans om door te gaan. We hebben al een aantal gesprekken gevoerd met potentiële geldschieters en er zal snel meer duidelijkheid komen. Het is echter wel een bijzonder vervelende en oneerlijke situatie, vooral omdat het al zo laat in het seizoen is.”

De toekomst van Le Col-Wahoo ziet er kortom niet al te rooskleurig uit, maar toch blijft Varney optimistisch met het oog op 2023. “Zoals de zaken er nu voor staan, hebben we voor volgend jaar nog altijd ons op één na hoogste budget. Het is meer dan dat we gewend zijn, al komt het niet in de buurt van wat we dit jaar hadden. Het meest waarschijnlijke is dat we volgend jaar op een lager niveau doorgaan, al weet ik nog niet hoe dat er precies uit zal zien.”

Varney wilde volgend jaar eigenlijk met een selectie van twaalf rensters beginnen aan het nieuwe seizoen. Met Marjolein van ’t Geloof, Eva van Agt en Babette van der Wolf staan er drie Nederlandse rensters onder contract, al is het nu onduidelijk of ze in 2023 wel zullen uitkomen voor de Britse formatie.