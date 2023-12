Zeger Schaeken • woensdag 6 december 2023 om 07:45

Jens Dekker twijfelt opnieuw over toekomst: “Weet niet of ik er lang mee door ga”

Interview Jens Dekker is terug. De voormalige wereldkampioen bij de junioren maakte dit seizoen zijn comeback na jaren afwezigheid door gezondheidsproblemen. Bij WielerFlits vertelt hij over zijn rentree in het veld. “Ik hoop aansluiting te vinden bij het groepje achter de renners die voor de overwinning strijden.”

Woelig, zo kan je de veldritcarrière van Dekker wel omschrijven. Bij de junioren gooide hij hoge ogen met onder meer zijn wereldtitel in Heusden-Zolder in 2016. De toekomst zag er mooi uit, maar door ademhalingsproblemen reed Dekker constant met de rem op. Uiteindelijk dwong het hem zelfs tot het stopzetten van zijn carrière.

“Ik vind het lastig om uit te leggen. Eigenlijk is het nooit echt een beslissing geweest om te stoppen, het ging gewoon niet meer. Dus voor mij was het best wel logisch om op het moment dat het weer kon, ik ook gewoon opnieuw ging crossen. Maar om die veranderingen dan ook effectief door te voeren, is natuurlijk wel nog een stap. Ik heb er even over nagedacht, maar ik kwam er al vrij snel op uit dat ik het wilde proberen. Ik wilde weten wat er in had gezeten, zeg maar.”

Dekker: “Ik heb het wel onder controle nu”

“Anders was dat een vraag geweest waarmee ik waarschijnlijk mijn hele leven was blijven zitten. Maar dat neemt niet weg dat ik niet weet hoe de toekomst er zal uitzien”, legt Dekker uit. “Zelfs al haal ik een enorm niveau, ben ik niet zeker dat ik hier heel lang mee zal doorgaan. Ik vind het wel gewoon de moeite waard om het nog een keer te proberen en er alles voor te doen. Achteraf zal ik wel evalueren of het waard was of niet.”

Om zijn comeback te kunnen makken, moesten de fysieke problemen wel opgelost zijn. Dat is het geval. “Ik heb er geen serieuze last meer van. Het blijft natuurlijk wel iets waar ik aan moet werken. Elke keer als ik iets nieuws doe, dan begint het een beetje op te komen. Dan voel ik het weer een beetje, maar gelukkig kan ik het nu wel onder controle houden. Maar helemaal weg zal het volgens mij nooit zijn.”

Uren maken op de rollen

De resultaten van Dekker sinds zijn comeback zijn alleszins veelbelovend. Bij zijn eerste cross werd hij meteen derde en later kon hij zelfs tweemaal zegevieren. Dat was in Spanje en in een minder deelnemersveld, maar Dekker klopte er wel Spaans kampioen Felipe Orts. “En die heeft dit seizoen wel echt al heel mooie dingen laten zien. In de cross op het Heerderstrand werd ik dan weer tweede achter Niels Vandeputte, die het ook goed doet de laatste tijd. Mijn uitslagen zijn dus wel hoopgevend.”

Dekker was klaar om het tegen de absolute toppers te proberen in de Wereldbeker in Maasmechelen, maar daar liep het mis. De Nederlander ging tegen de grond en brak daarbij zijn spaakbeen. “Dat was echt heel zuur. Ik mocht het eindelijk gaan tonen tussen de grote mannen.” Dekker moest drie weken in de gips en kon daardoor een tijdje alleen maar binnen trainen, op de rollen. “Dat was een hels avontuur. Ik heb een week zelfs 25 uur getraind, binnen. Mentaal was dat echt wel heel zwaar.”

“Ik ben best wel diep gegaan die weken. Ik heb het er het beste van willen maken en eigenlijk kon ik die periode goed gebruiken om wat meer inhoud te krijgen.” Met de inhoud zit het dus goed, maar qua intensiteit kon Dekker nog niet veel doen. Dat vertaalde zich dan ook in een mindere eerste cross na zijn blessure. De 24-jarige crosser werd 32ste in Boom na een anonieme wedstrijd. “Ik had verzuring tot achter mijn oren. Mijn lichaam was duidelijk nog niet hersteld, maar ik zal volgende week beter zijn.”

Ambities: “Aansluiten bij het tweede groepje”

Waar Dekker in het begin van het seizoen naar het buitenland trok en kleinere crossen reed, zal hij de komende weken aan de start staan van de ‘grote crossen’. “Daar zijn simpelweg de meeste punten te verdienen. Qua uitslagen vind ik het moeilijk om in te schatten. Voor het seizoen hoopte ik dat ik af en toe top-10 kon rijden op een goede dag en ergens tussen de 10 en 20 bij een mindere dag. Maar ja, het landschap is een beetje veranderd dit jaar. Je hebt wel een groepje dat voor de zege strijdt, maar daarachter is het helemaal open.”

“Ik zou het mooi vinden als ik kan aansluiten bij het tweede groepje. Dus niet het groepje dat voor de overwinning strijdt, maar wat daar net achter zit. Daar wil ik me op focussen. Ik wil me niet toespitsen op specifieke wedstrijden zoals het NK of WK. Voor het WK moet ik ook eerst top-16 rijden in de Wereldbeker, laat ik daar maar eerst op mikken. Dan zien we daarna wel wat er nog allemaal op me afkomt”, besloot Dekker.