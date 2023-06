Comeback: juniorenwereldkampioen Jens Dekker keert terug in de cross

Jens Dekker heeft op sociale media zijn comeback aangekondigd. De veldrijder kwam sinds 2020 niet in actie, maar wil de draad na drie jaar weer oppakken. Dekker werd in 2016 wereldkampioen veldrijden bij de junioren.

“Ik noem het liever geen comeback, want in mijn hoofd ben ik nooit gestopt, maar het komt er wel op neer dat ik hier mijn comeback aan wil kondigen”, schrijft hij in een blog. “Het zat er al een tijdje aan te komen en nu is het tijd om mijn plannen te delen met de wereld. Het heeft geen zin meer om het geheim te houden nadat ik gisteren (zaterdag, red.) op het podium stond van de NL Gravel Series-wedstrijd in Zandvoort (Dekker werd derde, red.).”

Ademhalingsproblemen

Dekker had sinds 2017 last van verschillende gezondheidsklachten. Vooral een ademhalingsprobleem speelde hem parten, maar inmiddels heeft hij daar een oplossing voor gevonden. “Eind vorig jaar heb ik een manier gevonden om met m’n gezondheidsproblemen om te gaan. En daarom staat niets me meer in de weg voor een terugkeer”, klinkt het.

In december 2022 begon Dekker weer met trainen. Momenteel is hij naar eigen zeggen ‘misschien wel beter dan ooit’ en dat hoopt hij komende winter te laten zien. Sponsors, een coach en een professioneel team heeft Dekker nog niet: hij komt voorlopig uit voor wielervereniging WSV de Peddelaars. “Hopelijk kan ik voor de start van het seizoen een teamaankondiging doen”, schrijft hij.