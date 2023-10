donderdag 12 oktober 2023 om 14:45

Jens Dekker boekt eerste zege sinds comeback na duel met Felipe Orts

Jens Dekker heeft in Spanje de Ciclocross Internacional Lago De As Pontes gewonnen. Voor de juniorenwereldkampioen van 2016, die dit jaar terug is gekeerd in de cross, was het zijn eerste zege sinds zijn comeback. Bij de vrouwen ging Laura Verdonschot met de zege aan de haal.

In de finale kwamen Dekker en Orts samen voorop te liggen. Achter hen reed een groepje van drie, bestaande uit Thijs Aerts, Kevin Suárez en Miguel Rodríguez. Na een aanval in de voorlaatste ronde leek Orts op weg naar de winst, maar Dekker kon opnieuw de aansluiting vinden en liet de Spanjaard nadien achter. De Nederlander kwam vervolgens als eerste over de streep. Orts eindigde elf seconden later als tweede, Thijs Aerts volgde een kleine halve minuut na Dekker als derde.

Bij de vrouwen soleerde Laura Verdonschot naar de zege. De Belgische van De Ceuster-Bonache hield thuisrijdster Sofía Rodríguez en Lucía González af. Voor Verdonschot was het haar vierde overwinning in het nog prille veldritseizoen. Ze behaalde deze allen in Spanje, waar ze voorlopig nog niet verslagen is.