Jens Adams moet zich haasten van Essen naar Dublin: “Combinatie is wel doenbaar”

Binnen 24 uur staat Jens Adams aan de start in de Exact Cross Essen en de Wereldbeker Dublin. Daarmee lijkt hij de enige te zijn die beide crossen gaat combineren in een weekend. Veel toppers kiezen ervoor om alleen in Dublin uit te komen. “Maar Essen ligt vlak bij de deur en ik kan er meestrijden voor de zege”, zegt hij tegen Sporza.

“Ik heb wat opzoekwerk gedaan en de combinatie is wel doenbaar”, aldus Adams. “Zaterdagochtend reist er een mecanicien met een fiets en twee sets wielen al met het vliegtuig af naar Dublin. Zelf zal ik zaterdagavond na de cross in Essen afreizen met nog een andere fiets en twee sets wielen.”

Het plan om per auto de reis te maken heeft hij laten varen. Adams, die voor een eenmansploeg uitkomt met Chocovit als sponsor, vliegt dus naar Ierland voor een belangrijke Wereldbeker aldaar. “In Dublin verdedig ik mijn zesde plek in de Wereldbeker. Dat klassement is een doel op zich geworden”, stelt hij.

Zaterdag gaat om 15.00 uur de veldrit in Essen van start, waarna een dag later om 15.10 uur het startschot klinkt van de Wereldbeker in Dublin.