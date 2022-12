Voorbeschouwing: Wereldbeker Dublin 2022 – Van Aert tegen Pidcock op Ierse sportcampus

Voor het eerst strijkt de Wereldbeker veldrijden neer in Ierland. Twee jaar later dan gepland is Dublin het podium waarop de beste veldrijders ter wereld schitteren. Omdat meerdere crossers op trainingskamp zijn, is het deelnemersveld iets minder goed gevuld dan de laatste weken, maar het belooft niet minder spektakel. Wout van Aert, Tom Pidcock, Fem van Empel en Puck Pieterse zijn gewoon van de partij! WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Over de geschiedenis van de Wereldbeker veldrijden in Dublin kunnen we kort zijn. Die is er niet. De hoofdstad van Ierland heeft wel een historie met het organiseren van een wielerwedstrijd op het hoogste niveau, want in 1998 begon de Tour de France in Dublin en in 2014 finishte er een etappe van de Giro d’Italia. Dat jaar ging de Ronde van Italië van start in Belfast, waarna de derde etappe naar Dublin gewonnen werd door Marcel Kittel.

Hoewel Dublin dit jaar ‘pas’ debuteert in de Wereldbeker veldrijden, werd de stad in 2020 al aangekondigd door de UCI als plaats voor een Wereldbeker op de hervormde kalender. Op 18 oktober 2020 zouden de beste crossers ter wereld neerstrijken in het land van beschermheilige Saint Patrick. Zouden, want de coronapandemie stak de kop op. Het wegseizoen werd opgeschoven naar het najaar en uitgerekend op 18 oktober werd de Ronde van Vlaanderen 2020 ingepland. Onbegonnen werk voor de Wereldbeker veldrijden én de organisatie in Dublin, dus ging er een streep door.

Het Giro-peloton langs de Ierse kust - foto: Cor Vos Marcel Kittel versloeg Ben Swift in Dublin - foto: Cor Vos

Twee jaar en een kleine twee maanden later krijgt Dublin dus een herkansing, al zat dat ook niet in de pijpleiding. Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker, had namelijk een plek vrijgehouden in de kalender voor 2022-2023. Alles wees erop dat Londen de eer zou krijgen om die World Cup-cross te huisvesten, maar die Britse manche ging toch niet door. Pas op 21 september van dit jaar werd Dublin aangekondigd als locatie voor de negende manche van deze winter.

“We gaan crossen in een echte Ierse omgeving”, vertelde Flanders Classics-baas Tomas Van Den Spiegel. “Dat zal de ronde in Dublin zijn eigen identiteit geven, wat we ook gezien hebben in Val di Sole en Flamanville.” En de honger van de Ieren is nog niet gestild, want het land wil samen met Noord-Ierland het Grand Départ van 2026 of 2027 naar het eiland halen.

Parcours

Een echte Ierse omgeving, zo wordt het parcours in Dublin genoemd door organisatie Tomas Van Den Spiegel. Voor het parcours van deze manche in de Wereldbeker is gekozen voor het terrein van de Sport Ireland Campus, de uitvalsbasis van meerdere topsporten. Zeg maar wat Papendal is voor de Nederlandse topsport. Het terrein ligt in een van de westelijke buitenwijken van Dublin.

“We zitten hier een kwartier buiten het centrum”, licht Chris Mannaerts (parcoursmanager namens Wereldbeker-organisatie Flanders Classics) toe aan ons. “Er zitten hier heel veel federaties. De goede faciliteiten zijn echt indrukwekkend en dat was ook wel beslissend voor ons om hierheen te komen. Ook voor ons is het een uitdaging, zo’n eerste keer buiten de eigen regio.”

Op een van de hoofdwegen liggen de start- en finishstreep getrokken. De start is in zuidelijke richting en vanaf daar leggen de renners een rondje af dat met de klok mee gaat. Na de tweede bocht ligt al meteen de eerste materiaalpost. De eerste technische passage volgt niet lang daarna, op het grasterrein dat normaal gesproken gebruikt wordt voor veldlopen, een soort veldrijden voor hardlopers.

Na een nieuwe bochtige fase maken de renners vaart richting de tweede materiaalpost. De balkjes, die verplicht zijn in elk parcours, liggen vlak daarvoor. Na de materiaalpost kunnen de renners zich opmaken voor een zandpassage. Daarvoor heeft de organisatie gekozen voor de zandbak waar normaliter Ierlands beste ruiters met hun paarden doorheen galopperen. Wordt Wout van Aert de Totilas van dienst en Fem van Empel de Bonfire?

The worldcup is heading to Dublin next weekend. Here is a first look at the course! The course mainly contains grass, and has some minor elevation. We dont need a lot of rain for this to become a mudfest pic.twitter.com/kRe4nGtpCH — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 5, 2022

“Dat zand is wel wat aangepast”, aldus Mannaerts. “Er is ander zand in de zandbak gelegd, omdat het paardenzand anders te gevaarlijk zou zijn. Die zandstrook zal niet het verschil maken, al is het wel een mooi beeld om door de Horse Arena te rijden. Er was ook nog lang discussie of die zandbak er wel in zou zitten. Nu dat wel zo is, zijn de balkjes naar voren geplaatst in het parcours. Anders lagen de balkjes en de zandbak op 300 meter van elkaar. Dat is ook niet goed voor de tv-beelden.”

De zandstrook wordt gevolgd door een brug, waarna de hockeyvelden in zicht komen. Vlak hiervoor wordt echter rechtsomkeert gemaakt en gaat de route over enkele rechttoe-rechtaan stroken terug richting start-finish. Hier kan vaart gemaakt worden. De eindstreep ligt niet ver na de laatste bocht naar rechts. Het rondje is in totaal 3 kilometer lang en bestaat vooral uit gras en licht oplopende stroken. “En enkele heuveltjes, die er wel hard bij liggen. Ook al ligt er wat modder door de regen, het zal geen loopwedstrijd worden. Het blijft ook droog richting het weekend”, aldus Mannaerts.

Programma en info

Programma zondag 11 december 2022

10.30 uur: Junioren vrouwen, U19 (geen Wereldbeker)

12.00 uur: Junioren mannen, U19 (geen Wereldbeker)

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Genoemde tijden zijn Nederlands-Belgische tijden. In Dublin is het een uur vroeger.

Locatie

Sport Ireland Campus – Snugborough Rd, Snugborough – Dublin, D15 EPN4

Publieksinformatie

Tickets voor de wedstrijd in Dublin kan je hier online kopen. Online kosten die 15 euro (tot en met 10 december). Als je op zondag zelf of aan de kassa betaalt, moet je 18 euro betalen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Naar verluidt waren er in de voorverkoop al 6.000 kaarten verkocht.

Er wordt een fanzone ingericht naast het parcours, met muziek en entertainment voor de hele familie. Dat valt te lezen op de website van de organisatie. Voor kinderen is er daarnaast ruimte om hun skills op de fiets te trainen onder toezicht van coaches van wielerbond Cycling Ireland. Fietsen en helmen zijn daarbij inbegrepen voor kinderen tot 12 jaar.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Tussenstand Wereldbeker mannen (na Antwerpen)

1. Laurens Sweeck – 236 punten

2. Eli Iserbyt – 230 punten

3. Michael Vanthourenhout – 204 punten

4. Lars van der Haar – 183 punten

5. Niels Vandeputte – 139 punten

Tussenstand Wereldbeker vrouwen (na Antwerpen)

1. Fem van Empel – 290 punten

2. Puck Pieterse – 195 punten

3. Shirin van Anrooij – 159 punten

5. Denise Betsema – 156 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 152 punten

Favorieten mannen

Met nog twee weken te gaan tot Kerstmis is dit de uitgelezen periode voor veldrijders om op trainingsstage te gaan. Met oog op de drukke kerstperiode, maar voor veel crossers ook met oog op het latere WK veldrijden of het klassieke voorjaar. Zo ontbreekt Mathieu van der Poel. Maar wie er niet is, kan je ook niet verslaan. Dus zullen we het moeten doen met zij die wel aanwezig zijn.

De naam van Wout van Aert valt meteen op. Volgende week ontbreekt de Belgische kampioen in Val di Sole en dus kan hij in Dublin vol gas gaan. Van Aert zal er een parcours op zijn maat treffen. Zwaar en met meerdere licht oplopende stukken, daar kan hij goed zijn kracht kwijt. Bij zijn debuutrace van deze winter in Antwerpen werd de Jumbo-Visma-kopman gelijk tweede achter Van der Poel. Kan Van Aert in Ierland toeslaan en zijn eerste zege van dit crossseizoen boeken?

Hij zal het zeker niet cadeau krijgen. Bijvoorbeeld van wereldkampioen Tom Pidcock, die als Brit waarschijnlijk het meest in de schijnwerpers zal staan. Ierland behoort dan wel niet tot het Verenigd Koninkrijk, maar Pidcock is als olympisch en wereldkampioen wel het ideale uithangbord voor de organisatie in Dublin. Ook hij vindt er een parcours dat hem goed past. Voor Pidcock staat de zegeteller dit seizoen al op twee, na eerdere zeges in Kortrijk en Boom. En zijn naam zou zeker niet misstaan als eerste winnaar van de Wereldbeker in Dublin.

De grootste concurrentie komt uit bekende hoek. Laurens Sweeck verdedigt zijn leidende positie in de Wereldbeker en wil geen kans onbenut laten om punten te pakken. Hij zet vol in op eindwinst in dat klassement, maar zal ook mikken op de zege in Dublin. Dat wil Europees kampioen Michael Vanthourenhout ook; hij was afgelopen weekend nog best of the rest in Antwerpen na Van der Poel en Van Aert. Met ploegmaat Eli Iserbyt kan hij het ploegspel spelen. Lars van der Haar werd in de laatste twee wereldbekers vierde en vijfde. Kan hij in Dublin een podiumplek pakken?

Tot de categorie outsiders rekenen we Toon Vandebosch (negende in Hulst, achtste op EK) en Niels Vandeputte (vijfde in Maasmechelen, zevende in Beekse Bergen). Bij de Nederlandse ploeg is Joris Nieuwenhuis terug nadat hij Antwerpen moest missen vanwege zijn UCI-ranking. Kan hij zijn top-5-plaatsen uit Beekse Bergen, Overijse en Hulst herhalen? Pim Ronhaar hoopt op tijd hersteld te zijn van pijn aan zijn achillespees en Mees Hendrikx wil ook de top-10 in. Datzelfde geldt voor de Zwitserse topstarter Kevin Kuhn.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Tom Pidcock, Laurens Sweeck

* Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is aan het deelnemersveld goed te zien dat dit voor veel rensters een ’trainingsweek’ is. Van de top-40 van de UCI-ranking staan slechts zeven rensters aan de start. Wereldkampioene Marianne Vos ontbreekt, Shirin van Anrooij ontbreekt, Ceylin del Carmen Alvarado ontbreekt, Sanne Cant ontbreekt… Noem maar op.

Maar desondanks staan de twee bepalende rensters van de afgelopen weken wel gewoon aan de start. Dan hebben we het uiteraard over Fem van Empel en Puck Pieterse. De ene is leidster in de Wereldbeker voor elites, de ander is leidster in de Wereldbeker voor beloftes.

Samen wonnen ze dit seizoen al zeven van de acht manches: vijf keer was Van Empel de beste en twee keer Pieterse. Alleen Van Anrooij wist tussendoor nog te winnen. Op dit parcours in Dublin kunnen Van Empel en Pieterse allebei goed uit de voeten. En als de modder in de laatste dagen steeds wat meer verdwijnt van het parcours, lijkt dat in het voordeel te zijn van Van Empel.

Mocht iemand zich tussen die twee weten te rijden, dan mag dat – gezien de verhoudingen van de laatste weken – een prestatie op zich genoemd worden. Namens Nederland zijn Denise Betsema, Inge van der Heijden en Manon Bakker er nog wel bij en zij mogen dromen van een podiumplek.

Pauline Ferrand-Prévot is ook van de partij, maar zij moet verbetering tonen na haar DNF in Antwerpen. Als mogelijke verrassing schuiven we de Luxemburgse Marie Schreiber naar voren. De afgelopen vier wereldbekermanches eindigde zij achtereenvolgens als achtste, vijftiende, elfde en negende tussen de wereldtop.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Denise Betsema

* Inge van der Heijden, Manon Bakker, Pauline Ferrand-Prévot

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Er doken al wat foto’s op van een modderig parcours in Dublin na regenval afgelopen week, maar de laatste dagen was het vooral droog en koud in Dublin. Zondag is het bij tijd en wijle zonnig en schommelt de temperatuur rond het vriespunt. De kans is neerslag is volgens Meteovista ongeveer 45%. Uitstekend crossweer dus voor de mannen en vrouwen in Ierland.

De Wereldbeker veldrijden in Dublin is live te zien bij Eurosport, Telenet Play Sports, Proximus Pickx en online bij de NOS. Ondanks het tijdverschil zijn de starttijden zoals normaal in Nederland en België. Ga om 13.40 uur en 15.10 uur voor de tv zitten en je mist niets van het spektakel!