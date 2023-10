zondag 1 oktober 2023 om 16:16

Jasper Stuyven kroont zich in eigen streek tot Europees én Belgisch kampioen Gravel

Jasper Stuyven heeft zich in Oud-Heverlee tot Europees kampioen gravel gekroond. De prof van Lidl-Trek achtte op iets meer dan twintig kilometer van het einde zijn moment gekomen, en kwam solo aan. Stuyven pakt in één klap ook de Belgische titel.

Voor dit EK (én dus tevens het Belgisch kampioenschap) kozen de organisatoren voor de Brabantse Wouden, de locatie die volgend jaar ook dienst zal doen als het derde WK ooit. Eerst lagen er twee lokale ronden te wachten van 28,4 kilometer met onverharde wegen in de open ruimte in Oud-Heverlee, Leuven en Bierbeek, met passages door het Meerdaalwoud en Heverleebos. Een nog grotere lus (47,3 km) bracht de renners langs Vossem en Tervuren tot aan Jezus-Eik en terug langs Loonbeek en Sint-Agatha-Rode naar het Zoet Water, om daarna weer twee lokale ronden aan te doen. Een pittige onderneming dus, in en rond het Leuvense, met liefst 1667 deelnemers in alle categorieën.

Veel bekende starters

Veel schoon volk present ook, die na de eerste lokale ronde allemaal deel uitmaakten van een kopgroep van een veertigtal renners. Daarbij de ex-profs Jan Bakelants, Petr Vakoc en Laurens ten Dam, maar ook crossers Eli Iserbyt en Laurens Sweeck en wegtoppers Gianni en Florian Vermeersch, Tim Merlier, Jasper Stuyven, Daniel Oss en Alessandro De Marchi.

Daarna zou het EK/BK steeds meer een afvalkoers worden. Vrij letterlijk, in het geval van Thibau Nys, die hier misschien wel als de grootste favoriet werd gezien. Nys had overduidelijk last van zijn valpartij, moest de voorste groep laten rijden en besloot niet veel later ook in de remmen te knijpen. Zijn wedstrijd draaide hiermee dus uit op een deceptie, maar het komende veldritseizoen zou niet in gedrang komen.

Jongens als Merlier, Vermeersch en Bert Van Lerberghe roerden zich in de grote lus, maar het was wachten op de lokale ronde vooraleer Alex Colman solo wat ruimte kon nemen. De prof van Flanders-Baloise zag alle favorieten achter zich naar elkaar kijken, waardoor hij in geen tijd een minuut bij elkaar mocht rijden. Stuyven en Greg Van Avermaet kregen intussen af te rekenen met lekke banden, maar konden zonder al te veel problemen weer terugkeren in de achtervolgende groep.

Beslissing in de slotronde

Terwijl er steeds meer gedubbelde renners in de weg gingen rijden, liep het energievaatje van Colman steeds meer leeg. Bij het ingaan van de slotronde was de Oost-Vlaming er dan ook aan voor de moeite. Er waren op dat moment nog elf renners in de running voor de Europese titel: de Vermeerschen, Van Lerberghe, Merlier, Van Avermaet, Kevin Panhuyzen, TDT-aanwinst Lander Loockx, de iets minder bekende Duitsers Frederik Rassman en Paul Voss en de Tsjech Vakoc.

Net dan bleek ex-Milaan San Remo-winnaar Jasper Stuyven nog iets over te hebben. Op een stukje dat licht bergop liep, vloog de Leuvenaar op en over Colman. Niemand was in staat om de Lidl-Trek-renner te volgen, en daarachter werd er vooral naar elkaar gekeken. Vermeersch probeerde zijn hoofd in zijn regenboogtrui niet te laten hangen, maar het was snel duidelijk dat de vogel was gaan vliegen. Stuyven mocht zo aan de aankomst zowel de Belgische als de Europese trui opeisen.

Ruim een minuut later mochten zes overgebleven achtervolgers sprinten om het zilver. Sprinter Tim Merlier liet daarin uiteraard niemand in zijn buurt komen, terwijl de Duitser Voss nipt Gianni Vermeersch van het brons afhield.

Europees kampioenschap Gravel 2023

Uitslag mannen elite

1. Jasper Stuyven

2. Tim Merlier

3. Paul Voss

4. Gianni Vermeersch

5. Florian Vermeersch

6. Petr Vakoc

7. Bert Van Lerberghe

8. Frederik Rassman

9. Lander Loockx

10. Kevin Panhuyzen