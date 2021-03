Stuyven blijft favorieten voor in Milaan-San Remo, Van der Poel vijfde

Jasper Stuyven heeft Milaan-San Remo gewonnen. De renner van Trek-Segafredo demarreerde op drie kilometer van de meet en hield de favorieten in de slotkilometer nipt van zich af. Caleb Ewan werd tweede, Wout van Aert derde.



Met bijna driehonderd kilometer is Milaan-San Remo de langste wedstrijd op de hedendaagse wielerkalender. Zaterdagochtend vertrok La Primavera om tien uur vanuit Milaan naar… San Remo.

Vlucht met Van der Hoorn

In de eerste uren was het vooral te doen om de vorming van een vroege vlucht. Acht renners kregen na tien kilometer al de zegen van het peloton. Daaronder de Nederlander Taco van der Hoorn, maar ook Matthias Norsgaard, Mattia Viel, Filippo Tagliani, Nicola Conci, Alessandro Tonelli, Andrea Peron en Charles Planet.

De vlucht reed vervolgens een voorsprong van acht minuten bij elkaar, maar daarna lieten de ploegen van de veelbesproken ‘Grote Drie’ zich zien aan het front. Mannetje op kop van Alpecin-Fenix, mannetje van Jumbo-Visma en een mannetje van Deceuninck-Quick-Step: met nog 140 kilometer te gaan was het gat weer controleerbaar.

De Colle del Giovo voegde daarna, naast een aantal hoogtemeters, weinig toe aan de wedstrijd. Het was duidelijk wachten op de passage van de Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta. Volgens velen het begin van de finale.

Tre Capi zonder aanvallen, Van der Hoorn capituleert als laatste

Op de eerste van de Tre Capi, de Capo Mele zagen we Deceuninck-Quick-Step het initiatief nemen. Tot een verandering in de koers leidde het echter niet, ook niet op de Capo Cervo. Op 43 kilometer van de meet genoten de koplopers nog altijd van een voorsprong van anderhalve minuut.

De kopgroep zagen we uit elkaar vallen op de Capo Berta. Tonelli reed weg, maar werd even later in Imperia weer tot de orde geroepen door. Op de Cipressa werd Van der Hoorn vervolgens als laatste ingerekend.

Oomen maakt tempo op Cipressa

Sam Oomen gidste daarna op kop van het peloton Van Aert naar de top van de beklimming: het betekende dat de Cipressa dit jaar zonder aanvallen bleef. Wederom zou de beslissing op de Poggio vallen.

In de afdaling van de Cipressa brak het peloton nog even in twee stukken, maar vlak voor de Poggio kwam alles weer bij elkaar. Met BORA-hansgrohe, Alpecin-Fenix en INEOS Grenadiers aan het front begonnen de renners aan de 3,7 kilometer lange slotklim.

Ganna leidt op de Poggio, Ewan volgt

Filippo Ganna nam het eerste deel van de beklimming voor zijn rekening. Achterin zagen we menig sprinter de rol lossen, maar Ewan niet. De Australiër zat keurig in het wiel van de Italiaan. Even verder zaten met Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel de favorieten hun kans af te wachten.

Aanval van Alaphilippe

Pas op 800 meter voor het einde van de Poggio viel Alaphilippe aan. Van Aert ging vlot mee, Van der Poel moest vanuit de achtergrond een gat dichtrijden. De Nederlands kampioen bracht daarmee een aantal renners terug, waaronder de imponerende Ewan.

Stuyven wint Milaan-San Remo na late uitval

Op drie kilometer van de meet probeerde Stuyven de zege naar zich toe te trekken met een late uitval. Even ging de Belg solo, maar even later sloot Søren Kragh Andersen aan. Mede dankzij de inspanningen van de Deen kon Stuyven met een beperkte voorsprong aan zijn sprint beginnen.

Hij bleek voldoende voorsprong te hebben om de aanstormende favorieten achter zich te houden. Caleb Ewan, Wout van Aert, Peter Sagan en Mathieu van der Poel kwamen nog heel dicht, maar niet dicht genoeg.