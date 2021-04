Jasper Philipsen sprint naar winst in hectische Scheldeprijs

Jasper Philipsen heeft de 109e Scheldeprijs gewonnen. In Schoten klopte de snelle man van Alpecin-Fenix, na een hectische wedstrijd, Sam Bennett en Mark Cavendish in de eindsprint.

Voor de vorige editie kreeg de Scheldeprijs geen toestemming om in het Nederlandse Terneuzen te starten, waarna de start naar Schoten werd verplaatst en de wedstrijd uit tien rondes door de Antwerpse gemeente bestond. In 2021 keerde de koers terug naar Zeeuws-Vlaanderen, al waren aan de passage over Nederlands grondgebied wel strikte voorwaarden gesteld om het gebeuren zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. Zo werd het startsein niet in het Terneuzense stadshart gegeven, maar in de buurt van chemieconcern Dow, en werden er extra verkeersregelaars ingezet om mogelijke toeschouwers op afstand te houden.

Niet dat de weersomstandigheden het aantrekkelijk maakten om langs de kant van het parcours te gaan kijken. In aanloop naar de koers werden namelijk harde wind, hagel en sneeuw verwacht, waardoor een streep door de ploegpresentaties werd gezet. Wat de deelnemerslijst betreft, lieten Trek-Segafredo en Groupama-FDJ als gevolg van positieve coronagevallen de koers aan zich voorbijgaan. Daarnaast besloot Caleb Ewan dat hij zijn overwinning van afgelopen jaar niet zou verdedigen. Toch had de organisatie een rits fraaie namen aan het vertrek, onder wie Sam Bennett en Tim Merlier.

Al meteen breuken in het peloton

Om kwart voor een werd onder koude en natte omstandigheden het startsein gegeven voor de Scheldeprijs. Door de harde wind lag het tempo op het open Zuid-Beveland meteen erg hoog. Door een val brak het peloton en voor Kristoffer Halvorsen, Frederik Frison, ploegmakker van John Degenkolb, Ward Vanhoof en Florian Maitre zat de koers er al vroeg op. Uiteengeslagen in waaiers snelde de koers voort en pas na 43 kilometer kwam alles weer bij elkaar. Dat er erg hard werd gereden, bleek wel uit de cijfers. In het eerste uur werd immers meer dan vijftig kilometer afgelegd.

Een nieuwe val zorgde weer voor een breuk in het peloton. Met Taco van der Hoorn, Ivo Oliveira en Jérémy Lecroq zagen Danny van Poppel, Alexander Kristoff en Bryan Coquard allemaal een ploeggenoot wegvallen. Ook Bram Welten gaf op. Zijn kopman Nacer Bouhanni was overigens niet van start gegaan, nadat hij na zijn sprintincident met Jake Stewart racistische berichten en beledigingen had ontvangen. De voorste groep bestond uit dertien man, met daarbij ook Pascal Ackermann, Sam Bennett, Danny van Poppel, Giacomo Nizzolo en Jasper Philipsen. Mannen als Merlier, Alexander Kristoff, Cees Bol, Elia Viviani en Degenkolb ontbraken vooraan.

Kristoff en Merlier zaten in de eerste achtervolgende groep van vijftien renners, net als onder meer Florian Sénéchal. Net juist Kristoff en Merlier gingen op weg naar de ronde rond Schoten onderuit, waardoor zij werden teruggeslagen. Hoewel Deceuninck-Quick-Step met Sam Bennett en Michael Mørkøv voorin vertegenwoordigd was, was de ploeg er veel aangelegen om hun mannen Florian Sénechal, Bert Van Lerberghe en Mark Cavendish in de achtervolgende groep te laten aansluiten. Nog voor de plaatselijke ronde was de samensmelting van de eerste groepen een feit en kregen we een omvangrijke kopgroep met dertig man.

Zit de winnaar vooraan?

De kopgroep doorkruiste met nog vijftig kilometer te gaan voor de eerste keer de aankomst, met het peloton op ruim twee minuten achterstand. Met Ackermann, met vier ploeggenoten, Bennett, met vier ploegmaten, Sarreau, Van Poppel, Bol, Nizzolo en Philipsen vooraan, leek de winnaar in de eerste groep te moeten worden gezocht. In de eerste ronde hield iedereen zijn kruit droog en dus was het verschil bij het ingaan van de tweede omloop nog altijd twee minuten. Toch wilden Cofidis en Israel Start-Up Nation zich niet zomaar bij de situatie neerleggen; van achteruit bleven zij druk zetten.

In de tweede ronde hadden Cofidis en Israel Start-Up Nation samen met Bingoal Pauwels Sauces WB en UAE Emirates wat van het verschil afgehaald. Toch ging de kopgroep, met de mannen van BORA-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step op kop, met 1:40 minuut voorsprong de slotronde in. Met het oog op de eindsprint hielden die ploegen de deuren vooraan gesloten. Ook de wind nodigde niet uit om aan te vallen. Toch opende Piotr Havik op twee kilometer de debatten. Ook Brent Van Moer probeerde weg te rijden, maar telkens sloeg Deceuninck-Quick-Step de aanval af. Met nog anderhalve kilometer te gaan, was de orde hersteld.

Deceuninck-Quick-Step leek Bennett aan een nieuwe zege te helpen. Toch kwam Alpecin-Fenix met een eigen treintje met Dries De Bondt en Jonas Rickaert sterk opzetten voor Philipsen. De treintjes stormden zij-aan-zij op de aankomst af, waarbij Bennett wat ingesloten raakte. Toch was Philipsen erg sterk en wist hij de Ier af te houden tot aan de streep. Bennett werd tweede, zijn ploeggenoot Cavendish legde beslag op de derde plaats. Philipsen volgde op de erelijst Caleb Ewan op. Voor de 23-jarige Belg was het zijn eerste zege van het seizoen. Eerder was hij al tweede in Brugge-De Panne.