Ploegpresentaties Scheldeprijs afgelast door noodweer

De ploegpresentaties van de Scheldeprijs voor mannen en vrouwen op het podium gaan woensdag niet door. Dit vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden. Dat meldt organisator Flanders Classics ons.

Dit betekent dat alle deelnemende mannenteams zich niet melden op het podium in Terneuzen, maar vanuit de ploegbussen direct naar de start vertrekken. Dat startschot klinkt om 12.45 uur in de Zeeuwse stad. De vrouwenwedstrijd, die voor het eerst georganiseerd wordt, begint om 11.10 uur in Schoten en ook daar vindt geen officiële teamvoorstelling plaats.

De weersvoorspellingen voor woensdag zijn alles behalve lenteachtig. De wind waait stevig aan windkracht 5-6 uit noordwestelijke richting en mogelijk gaat dat, door temperaturen onder de 7 graden Celsius, gepaard met hagel en lichte sneeuwval. Alle ingrediënten voor een zware koers, maar ook reden om een streep te zetten door de ploegpresentaties.