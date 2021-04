Nacer Bouhanni haakt in extremis af voor Scheldeprijs

Nacer Bouhanni zal vandaag toch niet deelnemen aan de 109e editie van de Scheldeprijs. De Franse sprinter is na een roerige week niet klaar om mee te doen aan de wedstrijd, zo meldt zijn ploeg Arkéa-Samsic op Twitter.

Bouhanni werd de afgelopen dagen geconfronteerd met heel wat racistische berichten op social media naar aanleiding van zijn sprintincident met Jake Stewart in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire. Arkéa-Samsic, de ploeg van Bouhanni, zegt in een statement de racistische beledigingen aan het adres van hun kopman te betreuren.

Steun voor Bouhanni

De Franse formatie steunt Bouhanni en ook Stewart, die het nog aan de stok had met de Fransman in de Cholet-Pays de la Loire, besloot zich op social media achter de Franse sprinter te scharen. Ook de UCI heeft zich inmiddels uitgelaten en kiest de kant van Bouhanni. “Niets rechtvaardigt de beledigingen die hij heeft ontvangen”, zo klonk het in een persbericht.

Er loopt overigens nog steeds een UCI-onderzoek naar de veelbesproken Bouhanni vanwege zijn actie in de sprint van Cholet-Pays de la Loire, maar de renner mag voorlopig wel verder blijven koersen. Bouhanni zou vandaag meedoen aan de Scheldeprijs, maar heeft dus besloten om zich terug te trekken voor de wedstrijd.