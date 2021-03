Scheldeprijs kan onder strenge voorwaarden in Terneuzen starten

“Natuurlijk is het jammer dat publiek niet bij de start en langs het parcours aanwezig kan zijn”, voegt verantwoordelijk wethouder Jack Begijn toe aan het verhaal van Lonink. “We stellen samen met de provincie alles in het werk om beelden van de aankomst van de rennersbussen, podiumpresentatie en de start via een livestream uit te zenden.”

Het parkoers van de wedstrijd die ook wel het officieuze WK voor sprinters wordt genoemd voert door de Westerscheldetunnel en komt door de gemeentes Borsele, Reimerswaal, Kapelle en Woensdrecht. Vervolgens wordt de grens met België gepasseerd en wordt koers gezet richting het aankomstcircuit met finish in Schoten. Er is voor het eerst ook een vrouwenwedstrijd, maar deze voert niet over Nederlands grondgebied.

De enige UCI-koers die dit jaar in Nederland plaatsvond is de Healthy Ageing Tour. Na de Scheldeprijs is de Amstel Gold Race de eerste Nederlandse wedstrijd op de wielerkalender. Voor die wedstrijd is gekozen voor een lokale omloop van 17 kilometer in het Heuvelland tussen Valkenburg en Maastricht. In dit traject zitten de beklimmingen van de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg.