donderdag 14 maart 2024 om 10:53

Jasper Philipsen: “Nokere Koerse is niet te vergelijken met Milaan-San Remo”

Video Jasper Philipsen won woensdag niet in Nokere Koerse, toch is de sprinter van Alpecin-Deceuninck tevreden over zijn koers en vormpeil. Maar wat zegt dit over zijn kansen voor Milaan-San Remo van aankomende zaterdag?

De Vlam van Ham kijkt met vertrouwen uit naar de 115e editie van Milaan-San Remo, maar blaast voor de camera van onder meer WielerFlits ook niet te hoog van de toren. “We kwamen hier natuurlijk om te winnen, maar ik ben wel blij met het gevoel.”

“Je kunt deze koers natuurlijk niet vergelijken met de wedstrijd van zaterdag”, doelt Philipsen op La Primavera. “Dat is een belangrijke koers en daar hoop ik goed te scoren. Ik had vandaag (woensdag, red.) wel een goed gevoel en ben goed hersteld van Tirreno-Adriatico. Ik heb nog wel een lichte verkoudheid, maar dat komt wel goed.”

Over Nokere Koerse

De nummer drie van Nokere Koerse keek ook nog even terug op het wedstrijdverloop van de semiklassieker. “Ik zat wel goed gepositioneerd voor de sprint, maar verloor daarna veel momentum. Ik kon daardoor niet echt een goede sprint rijden. Tim (Merlier, red.) kwam er met veel snelheid aan en op de kasseien is het onmogelijk om weer terug op snelheid te komen.”

“Ik vind het sowieso verschrikkelijk om op kasseien te sprinten, dat is echt niet mijn ding”, aldus Philipsen. “Toen Tim vertrok, wist ik dat ik niet meer voor de eerste plaats reed.”