Tim Merlier knalt met lange sprint naar drie op een rij in enerverende Nokere Koerse

Stockman, de Belg van TDT-Unibet, bewees ondertussen over goede benen te beschikken. Op het lastige terrein liet hij zijn medevluchters achter zich en begon hij aan een mooie solo. Uiteindelijk werd ook hij gegrepen op 37 kilometer van de streep, maar hij had toch wat extra publiciteit – en de bergprijs – verzameld voor zijn team. Ondertussen kwam het initiatief in het peloton van verschillende ploegen – waaronder UAE Emirates en Groupama-FDJ -, die de koers duidelijk hard wilden maken.

Controle voor en van Philipsen en Merlier

We zagen zo versnellingen van onder meer Tim Wellens, Stefan Küng en Daan Hoole – die wat later letterlijk uit koers viel -, maar hun pogingen strandden allemaal vrij snel. Dat kwam natuurlijk door de sprintersploegen, die de controle probeerden te houden. Dat was bij Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step in functie van Jasper Philipsen en Tim Merlier, maar de twee snelle mannen schoven ook zelf een aantal keer mee.

In de diepe finale zagen we hetzelfde verhaal. Op vier kilometer van de streep kwam een ultieme poging van Wellens, die nu wel een mooi gat sloeg. De achtervolging werd na wat vijven en zessen toch nog op gang gebracht, waardoor Wellens weer gegrepen werd. Zodoende gingen we toch naar een sprint op de Nokereberg.

Indrukwekkende sprint Merlier

Die sprint werd nog ontregeld na een zware valpartij voor de slotkilometer, waarna Merlier wat posities moest goedmaken. De voormalige Belgische kampioen deed dat wel, en hoe. Merlier reed de hele groep voorbij en begon van zéér ver zijn sprint. Daardoor sloeg hij wel meteen een gat. Philipsen probeerde er nog naartoe te sprinten, maar slaagde daar niet in. Merlier won, voor Jakobsen en Philipsen.