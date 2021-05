Jan Maas zet goede lijn voort op Mallorca: “Hopelijk heb ik mezelf in de kijker gereden

Interview

Jan Maas houdt zijn droom om als profcoureur door het leven te gaan springlevend. De 25-jarige klimmer uit Huijbergen werd eerder dit jaar al vierde in de Kroatische Istrian Spring Trophy (UCI 2.2). Vorig weekend deed hij het andermaal verdienstelijk, maar in de Challenge Mallorca was de tegenstand wel van WorldTour-niveau. Hij werd elfde in de door Winner Anacona gewonnen Trofeo Andratx-Mirador des Colomer.

De Challenga Mallorca bestaat uit vier eendagskoersen op het grootste eiland van de Balearen. Normaliter is het een drukbezette voorbereidingskoers in februari, maar ze werden dit voorjaar uitgesteld vanwege de situatie rondom het coronavirus. Maas – uitkomend voor de vooraanstaande Luxemburgse Continental-formatie van Leopard – reed alle vier de koersen. “Tijdens de eerste koers (gewonnen door Ryan Gibbons, red.) bleven we met zo’n veertig man over achter twee leiders. In de laatste kilometers reed ik nog eens weg met een paar man, maar helaas werden we op twee kilometer voor het einde teruggepakt.”

Een dag later kreeg de Noord-Brabander te maken met eenzelfde soort tafereel, legt hij uit. “Op Puig Major kwamen we denk ik met een man of dertig boven. Net daarvoor waren Miguel Ángel López, Hector Carretero en latere winnaar Jésus Herrada gedemarreerd. Zij reden niet heel ver bij ons vandaan en ik voelde me op dat moment nog best goed. Omdat ik weet dat mijn sprint niet super is, wachtte ik tot twee kilometer voor het einde. Daar lag nog een klimmetje van een kilometer. Ik ben daar vol gegaan, maar net na dat klimmetje pakte UAE-Emirates mij terug. Daarna werd het weer sprinten voor de ereplaatsen.”

“Ik merkte in die twee dagen wel dat ik leuk kon meedoen tussen de grote mannen”, gaat Maas verder. “Zo zie je maar dat een uitslag niet altijd laat zien hoe goed de benen zijn.” Op de derde dag reed het peloton de finale van de dag ervoor in omgestelde richting. “Met dus Puig Major van de lange kant, veertien kilometer klimmen aan 6,5%. Daar kwamen we met een man of 25 boven. In de laatste zestig kilometer werd er slag om slinger aangevallen. Een aantal ploegen was met vier man; ik zat alleen, dus ik moest gokken. Ik ben een paar keer meegeschoven – ook eens met Anacona en de latere nummer twee Vegard Stake Laengen.”

Uiteindelijk bleven die laatste twee vooruit, tezamen met Mikel Iturria van Euskaltel-Euskadi. “Op de slotklim was het in onze groep simpelweg naar boven knallen. In de slotkilometer verloor ik net het contact met de eerste zes van ons groepje. Gelukkig viel ik niet stil en kon ik er een mooie elfde plek uitslepen. De laatste koers (gewonnen door André Greipel, red.) was vlak en echt een voor de sprinters. Ik ben daarom meegesprongen in de vroege vlucht, omdat mijn benen nog wel goed waren. Al bij al ben ik best wel tevreden met deze serie wedstrijden. Ik was vaak de enige Continental-renner die een rol kon spelen in de finale, dat was goed voor mijn vertrouwen. Hopelijk heb ik mezelf weer in de kijker gereden.”