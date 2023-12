vrijdag 22 december 2023 om 16:57

Jan Boven maakt zich geen zorgen: “Wout van Aert gaat zeker nog meedoen voor winst”

Interview Het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert draaide niet uit op een droomscenario voor de laatstgenoemde. De kopman van Jumbo-Visma moest simpelweg zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen van dit moment. Coach Jan Boven maakt zich echter geen zorgen over wat nog komen gaat dit seizoen.

“Het was een goede cross en een goede restart na het trainingskamp”, opent Jan Boven voor de microfoon van WielerFlits. “Deze week hebben we andere dingen gedaan dan in een ideale crossweek en dat zie je terug. Een superieure Mathieu reed geweldig door de zandstroken en daar zagen we Wout soms een beetje klungelen. Al ging het in het tweede deel van de cross al een stuk beter.”

Van Aert gaf al aan dat hij zich niet geheel comfortabel voelde in het zand. Boven kan dit gevoel van zijn kopman wel begrijpen. “Het is niet het meest makkelijke om in het zand terug te komen. Het is een stukje power dat je nodig hebt en een beetje gevoel. Ze hebben beiden niet veel op de crossfiets gereden. Dan zie je dat de cross van vorige ervoor zorgt dat Mathieu toch meer dat gevoel weer heeft.”

Vandaag was het dus gewoon niet de dag van Van Aert. Daar speelde het parcours ook zeker een rol in volgens de coach van Jumbo-Visma. “We hebben in het verleden gezien dat het ene parcours Van der Poel beter ligt en het andere Wout beter. Vandaag was het een speeltuin voor Mathieu. Dus we gaan het zien in de aankomende crossen.”

Over deze aankomende crossen gesproken: Boven zit hiervoor geen enkele reden tot paniek. Hij verwacht dat de Belg in de aankomende weken gewoon zijn mannetje zal staan. “Uiteindelijk is het een winnaar. Er zijn alleen wel keuzes gemaakt en dan zijn de limieten anders. Ik verwacht wel dat Wout gewoon mee gaat doen om de winst. Het zal misschien niet direct morgen zijn, maar daarna zal het zeker in orde komen.