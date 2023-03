Jakobsen snelt in Tirreno-Adriatico naar tweede seizoenszege: “Timing was goed”

Na zijn zege in de Vuelta a San Juan liep het niet allemaal even gesmeerd voor Fabio Jakobsen, maar de sprinter van Soudal Quick-Step kon vandaag in Tirreno-Adriatico weer een overwinning bijschrijven. De Europese kampioen wist in een spannende sprint af te rekenen met Jasper Philipsen en Fernando Gaviria.

De tweede etappe naar Follonica eindigde in een massasprint en dus was het uitkijken naar onder meer Fabio Jakobsen. De rappe Nederlander zat ook uitstekend geplaatst voor de eindsprint, maar werd nog bijna verrast door Fernando Gaviria. De Colombiaan van Movistar koos voor een zeer lange sprint. “Fernando timede het eigenlijk bijna perfect. Ik zat op dat moment nog achter Bert (Van Lerberghe, red.) en wilde eigenlijk wel aangaan.”

“Maar als je nog een ploegmaat voor je hebt, kun je soms beter nog even wachten. Uiteindelijk werd het een spannende sprint met drie en mijn timing was goed”, schetst Jakobsen, die lovend is over het werk van Van Lerberghe. Die laatste vervangt de zieke Michael Mørkøv als laatste man. “Bert is een grote en sterke kerel die veel wind vangt. Daardoor kon ik heel fris aan de laatste 300 meter beginnen.”

Lees meer: Zeer nipt: Jakobsen klopt Philipsen in tweede etappe Tirreno-Adriatico

Voor Jakobsen is zijn zege in Tirreno-Adriatico een flinke opsteker, want na zijn overwinning in de Vuelta a San Juan liep het niet van een leien dakje. Tot overmaat van ramp viel de renner ook nog hard in Le Samyn. Jakobsen heeft nog altijd wel wat last van de naweeën van de val. “Al heb ik meer last als ik de trap oploop, dan als ik op de fiets zit. Ik doe verder gewoon mijn best. Je moet de kansen krijgen en ze dan pakken. Vandaag was er één en ik ben blij dat ik hem pak.”