Ivar Slik verlaat ABLOC CT en gaat voor kans als gravelracer namens Wilier Triestina

Interview

Ivar Slik is wegwielrenner af. De Noord-Hollander heeft zijn contract bij ABLOC CT laten ontbinden om dit jaar aan de slag te gaan als gravelracer en ambassadeur van het gravelen namens Wilier Triestina. “Eigenlijk ben ik een eenmansploeg begonnen, met Wilier als hoofdsponsor. Dit is eigenlijk uniek in de gravelwereld en een nieuwe stap”, vertelt Slik aan WielerFlits.

Pas in november begon het hele verhaal rondom Wilier Triestina te spelen. Op dat moment had de 28-jarige Slik al een akkoord voor een zesde seizoen in dienst van het continentale ABLOC CT. “Ik werd benaderd, omdat ze mij kenden van Unbound Gravel 2021”, legt hij uit. “Daar reed ik op mijn strandfiets en de eerste 100 mijl gingen super goed. Dat hadden zij opgevangen en daarna hebben ze wat research gedaan, ook bij Niki Terpstra (hij reed afgelopen jaar bij TotalEnergies op Wilier, red.), omdat ze op zoek waren naar een gravelracer.”

“Wilier wil echt op gravelracen inzetten, net als steeds meer merken in de branche. Zij zien in het gravelen een groeimarkt voor de komende tien jaar. Het is ook een manier om de nieuwe gravelfiets te promoten, de RAVE SLR. Ze zochten daarvoor een ambassadeur die via goede uitslagen in gravelkoersen dat kan doen. En ze hebben voor mij gekozen”, aldus Slik. “Ze willen vooral uitslagen en resultaten zien, niet echt de verhalen en het avontuur rondom het gravelen. Dat past ook meer bij mij.”

Wilier ging akkoord met het contractvoorstel van Slik, die een contract voor een jaar heeft getekend bij het Italiaanse fietsenmerk, met een optie voor een contractverlenging in 2023 en 2024. De Noord-Hollandse hardrijder krijgt van zijn nieuwe sponsor twee gravelbikes en traint sinds enkele weken op een Filante-wegfiets. Dat deed hij deels in Turkije, waar hij met de selectie van ABLOC CT op trainingskamp was.

“Ik was al rond met ABLOC voor 2022, dat moest ook voor oktober aangemeld worden bij de UCI. Maar nadat Wilier akkoord was, ging ik het gesprek aan met Paul Tabak”, doelt Slik op de teammanager van het continentale team. “Hij zei meteen: ‘Dit moet je doen, het is een unieke kans en het past bij jou’. Ik ben als mountainbiker in het wereldje gekomen en later naar de weg gegaan. Maar ik vind de gravelkoersen en het strandracen nu wel het leukst om te doen. En prof worden is bijna onmogelijk, want ik ben nu 28 jaar en heb mijn kans al gehad bij Roompot.”

Regioteam Noord-Holland

Tabak vond in de Fin Antti-Jussi Juntunen een vervanger voor Slik, die inmiddels al even is uitgeschreven bij de UCI. Het combineren van het gravelen namens Wilier en het wegwielrennen is niet te doen voor Slik, die exclusief voor Wilier gaat rijden. Hij heeft er vrede mee. “Ik ben blij dat ik nu ook niet de plek voor een talentvolle renner inneem bij de ploeg. ABLOC CT heeft wel een jonge ploeg nu, daarom ben ik ook nog mee op trainingskamp gegaan. En ik blijf met sponsor- en wat -mediazaken wel betrokken bij de ploeg.”

Slik zal dit voorjaar nog wel wat wedstrijden rijden namens het Regioteam Noord-Holland, dat nauwe banden heeft met het conti-team. “Zij mogen Topcompetitie- en Clubcompetitie-wedstrijden rijden. Dat doe ik samen met Rick van Breda, die ook gestopt is bij ABLOC. Wij hopen in het regioteam onze ervaring over te brengen op de beloften. Bovendien heb ik zelf een flinke basis nodig als ik wedstrijden als Unbound wil rijden: deze wedstrijd is meer dan 330 kilometer lang. Die vorm kan ik mooi opbouwen op trainingskamp en in wat nationale wedstrijden.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door IVAR SLIK (@ivar.slik)

Vorig jaar reed Ivar Slik redelijk onervaren dus al Unbound Gravel, de gravelkoers die eerder bekend stond als Dirty Kanza. “Van die wedstrijd heb ik veel geleerd. Er komt heel veel bij kijken. Het is helemaal self supported. Je moet zelf eten en drinken meenemen voor onderweg, net als reservemateriaal. Er ligt daar veel ruig gravel en je hebt geen volgwagen waar je even een bidon kan pakken. Dus ik heb genoeg verbeterpunten”, vertelt hij. “En in Europa kunnen wij ons niet voorstellen hoe groot Unbound is. Het is echt heel groot in de Verenigde Staten en belangrijk voor de merken. De regio Kansas loopt ervoor uit en er is een grote beurs.”

‘De UCI Gravel World Series vind ik juist mooi’

Dit jaar komt de UCI voor het eerst met een eigen UCI Gravel World Series, waar renners zich kunnen kwalificeren voor het eerste WK Gravel in oktober. “Maar Unbound is een losse wedstrijd. De echte gravelaars, zoals (oud-profwielrenner) Peter Stetina, Ted King en ook Laurens ten Dam, zijn geen fan van de UCI Series. Het gravelen wordt dan meer een wedstrijd, maar dat vind ik juist wel mooi”, laat Slik weten.

De internationale wielerunie heeft de kalender van de UCI Gravel World Series nog niet geopenbaard, wel is er al een conceptkalender bekend. Op basis daarvan heeft Slik een twaalftal wedstrijden op zijn eigen, voorlopige programma gezet. “Wilier is blij met dat programma. Het kan zijn dat er nog een wedstrijd bij komt waar ze mij willen zien starten, maar het is niet dat ik veel verplichtingen heb. Mijn eerste wedstrijd is op 1 mei in Girona en daarna ga ik voor drie weken naar Amerika voor drie races. Dan wil ik in goede vorm zijn. De UCI Series wordt voor mij interessant in augustus en september. Daar kan ik mij plaatsen voor het WK, dat 8 en 9 oktober is.”

Twee weken geleden week was Slik in Italië, om op het hoofdkwartier van Wilier Triestina kennis te maken en de contracten te tekenen. “Ik kreeg er ook een rondleiding door het museum, waar ze veel oude fietsen hebben staan van onder meer Marco Pantani, Alessandro Petacchi en Filippo Pozzato. Er staan ook veel fietsen in ramata-kleur, dat is een oranje-rode kleur die ze daar maken in de fabriek. Ze hebben er patent op en gebruiken die kleur vooral voor limited edition-fietsen”, aldus Slik.

foto: Ivar Slik foto: Ivar Slik foto: Ivar Slik foto: Ivar Slik

Niki Terpstra

Officieel zal de ex-renner van Roompot-Oranje Peloton gaan rijden als Wilier Factory Racer, maar hij noemt het zelf zijn ‘eenmansploeg’. Zo hebben ook Wahoo, Schwalbe, Sidi, Miche, SupQ, Beukers, Sockeloen en Oostwouder Tank- en Silobouw zich aangesloten bij zijn project. En zijn nieuwe tenue wordt gemaakt door Speed on Wheels, het kledingmerk van regiogenoot en trainingspartner Niki Terpstra. “Een eis van Wilier was om het logo op het tenue te hebben, en dat kon bij Niki. Hij maakt al casual kleding in samenwerking met Futurumshop, en gaat nu ook wielerkleding maken.”

Op zijn 28ste maakt Slik dus een bijzondere keuze. Hij laat het wegwielrennen achter zich en kiest vol voor het gravelracen. “Dit is heel uniek en een nieuwe stap. Ik ben als mountainbiker in het wereldje gekomen en het voelt voor mij als thuiskomen om nu de switch naar gravel te maken. Ik ga er alles aan doen om er het maximale uit te halen”, stelt hij.