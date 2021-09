UCI omarmt het gravelracen met Gravel World Series en WK

De UCI heeft het gravelracen definitief omarmd. De internationale wielerunie organiseert vanaf 2022 een UCI Gravel World Series en een eigen wereldkampioenschap. Dat staat in een persbericht waarin de UCI allerlei plannen uit de doeken doet.

Gravelracen is nieuw op de UCI-kalender. De organisatie van deze wedstrijden is deels in handen van het Belgische evenementenbureau Golazo. Dat bedrijf is ook de grote motor achter diverse veldritten. De Gravel World Series worden massa-evenementen en tijdens deze wedstrijden kunnen renners zich plaatsen voor het WK Gravel. “Deze discipline combineert elementen van het wegwielrennen en mountainbiken, en vindt voornamelijk plaats op onverharde wegen”, aldus de UCI.

Short Track-mountainbike

Ook in het mountainbiken heeft de UCI enkele wijzigingen aangekondig. Zo krijgt de Cross Country Short Track vanaf 2022 een eigen World Cup-ranking, naast de huidige ranglijsten van de Olympische Cross Country- en de Downhill-wedstrijden. Wat niet verandert: de Short Track blijft de startvolgorde bepalen voor de olympische Cross Country-wedstrijden.