ABLOC CT versterkt zich met Finse allrounder Antti-Jussi Juntunen

ABLOC CT heeft zich versterkt met Antti-Jussi Juntunen. De 22-jarige sterke Finse allrounder en regerend Fins nationaal kampioen veldrijden komt over van het Ampler Development Team.

Juntunen is een veelzijdige renner die behalve aan wegwielrennen en veldrijden in zijn nog jonge carrière ook al aan mountainbiken heeft gedaan. In 2015 werd hij namelijk Fins kampioen op de olympische cross-country bij de junioren en in 2016 prolongeerde hij die nationale titel. Een paar weken eerder had hij zich op de weg al tot nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren gekroond. In 2017 verscheen hij aan de start van het EK wielrennen in Herning, waar hij 26e werd, en kwam hij in actie voor het team van het Centre mondial du cyclisme.

In 2018 werd Juntunen belofte bij het Franse Team Remy Meder Haguenau en eindigde hij tweede achter Sauli Pietikäinen tijdens het Fins U23-wegkampioenschap. Een jaar later reed hij voor GSC Blagnac Vélo Sport 31 en werd hij nationaal wegkampioen bij de beloften. In het coronajaar 2020 ging hij koersen voor het continentale Tartu 2024-BCC en werd hij nationaal wegkampioen bij de elites en eiste hij de nationale titel in het veldrijden voor zich op. Afgelopen jaar was hij de beste jongere in de Ronde van Estland en won hij een rit in de Poolse koers Dookola Mazowsza.

In oktober verlengde Juntunen zijn nationale titel in het veldrijden. Hij is ambitieus voor zijn nieuwe avontuur bij ABLOC CT. “Mijn doel voor dit jaar is om overwinningen te behalen voor het team.”

