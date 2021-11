Rick van Breda stopt bij ABLOC, maar blijft betrokken: “Kijk terug op mooie jaren”

Interview

Rick van Breda koerst in 2022 niet meer voor de continentale formatie van ABLOC CT. Sinds 2014 reed hij voor de ploeg van manager Paul Tabak, met een uitstapje bij Baby-Dump in 2016. Nu bergt Van Breda zijn continentale ambities op, maar hij blijft wel betrokken bij ABLOC. “Ik ga weer uitkomen voor een club, WV Noord-Holland”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik ga nog niet met pensioen. Het spelletje blijft enorm leuk. Ik ga voor het eerst sinds een decennium weer uitkomen voor een club”, steekt de 31-jarige Van Breda van wal. WV Noord-Holland werkt nauw samen met de continentale ploeg van ABLOC. “Ook word ik koerskapitein bij het Regioteam Noord-Holland, met daarin WV Noord-Holland, Kennemerland en HRTC Hoorn. Verder blijf ik zo lang mogelijk nog actief op het strand en denk ik aan wat meer marathons op de mountainbike.”

Met WVNH kan hij nog altijd koersen in wedstrijden die deel uitmaken van de Clubcompetitie en ook de Topcompetitie. “Het regioteam moet eigenlijk een tussenstap worden voor jongens die vanuit de junioren nog net niet naar ABLOC kunnen”, zegt Van Breda. “Ik kan ze hierin prima helpen en adviseren. Daarnaast hebben wij bij ABLOC al een juniorenploeg waar we intensief mee samenwerken, het Streepjump Development Team, dus eigenlijk was dit wel een logische en te verwachten stap.”

‘Geen al te lastige beslissing’

Zeven jaar koerste Van Breda voor ABLOC en voorgangers. Zijn contract liep af en in overleg met Paul Tabak besloot hij te stoppen bij de continentale ploeg. “De afgelopen jaren was het al pittig met fulltime werk ernaast (eerst in het ziekenhuis, nu bij AGU, red.), maar na twee seizoenen met weinig koersen door corona was het geen al te lastige beslissing”, stelt hij.

“Ik moest er meer voor doen dan ik ervoor over had op het laatst. Maar ik kan alsnog terugkijken op een redelijk seizoen. Dat heb ik liever dan dat ik net een jaar te lang door ga”, aldus Van Breda, die in 2018 onder meer de Omloop van de Braakman won en podiumplaatsen behaalde in de Slag om Norg en de Midden-Brabant Poort Omloop. “Ik kijk terug op mooie jaren met de ploeg. Met name 2018 en 2019 waren voor mij persoonlijk super. Ik heb veel gezien met de wereld ook en dat gun ik die jonge gasten ook.”

De flink gewijzigde selectie van ABLOC voor 2022 bestaat volgend jaar namelijk uit zestien renners van (op dit moment) 24 jaar of jonger. Ivar Slik is het buitenbeentje, met zijn 28 jaar. “Ivar is jong van geest. Dat komt wel goed”, knipoogt Van Breda.

Tijd om te stoppen

De hardrijder uit ’t Zand vertelt dat het beperkte koersprogramma hem de afgelopen twee seizoenen heeft opgebroken. “Voor de coronacrisis waren er meer dan genoeg koersen in Nederland en kon ik van koers naar koers werken. Hierdoor reed ik een vlak seizoen, vaak zonder echte uitschieters. Maar ik zat wel altijd mee”, legt hij uit.

“Doordeweeks echt trainen gaat niet, maar zolang er koersen waren, ging dat wel. Nu zijn er amper koersen in Nederland en aldoor verlof opvragen voor buitenlandse koersen gaat niet. Ik merkte dat ik net tekort kwam om mijn spelletje te spelen in de klassiekers en geen finale meer kon rijden in UCI 1.2-koersen. Dan is het gewoon tijd om te stoppen”, is Van Breda realistisch.