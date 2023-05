Ivar Slik verdedigt titel in Unbound Gravel tegen onder meer Laurens ten Dam en Jan Bakelants

Ivar Slik verdedigt komende week zijn titel in Unbound Gravel. De Noord-Hollander, die ooit twee jaar prof was bij Roompot-Nederlandse Loterij, neemt op zaterdag 3 juni in het Amerikaanse Kansas op tegen onder meer Laurens ten Dam, Jan Bakelants en Thijs Zonneveld. Slik zal het wel moeten doen zonder een aerostuur.

De organisatie van Unbound Gravel heeft voor de aankomende editie namelijk enkele regelwijzigingen doorgevoerd. Zo is het gebruik van een aerodynamisch stuur, verlengstukken en bevestigingsklemmen niet meer toegestaan voor elite-categorieën tijdens de Amerikaanse gravelkoers.

Vorig jaar ging de zege in Unbound Gravel nog naar de Nederlander Ivar Slik. Hij maakte, net als winnares Sofía Gómez Villafañe bij de vrouwen en veel andere deelnemers, gebruik van een opzetstuur. Dat mag dus niet meer. Daarnaast gaat de organisatie willekeurige dopingcontroles uitvoeren bij de elite-categorieën en gaan de elite-mannen (om 5.50 uur ’s ochtends), elite-vrouwen (2 minuten later) en de amateurs (10 minuten later) in verschillende groepen van start.

Organisator Life Time hoopt met die wijzigingen de dynamiek in de wedstrijd op een positieve manier te veranderen en voor een veilige en meer competitieve ervaring te zorgen in de wedstrijd.

Slik, Bakelants, Ten Dam

Unbound Gravel is een van de zwaarste gravelkoersen ter wereld in de Amerikaanse staat Kansas. Eerder heette de wedstrijd Dirty Kanza. De hoofdwedstrijd is ieder jaar de 200 mijl, ook wel 322 kilometer over onverharde wegen. Die wedstrijd wordt dit jaar verreden op zaterdag 3 juni. In totaal doen er tijdens deze zeventiende editie 4.000 deelnemers mee aan de verschillende afstanden.

Het gravelen wint elk jaar aan populariteit, dat is ook te zien aan de bekende namen die meedoen aan de elite-wedstrijd in Kansas. Ivar Slik verdedigt zijn titel bij de mannen, tegen onder meer Jan Bakelants, Laurens ten Dam, Jasper Ockeloen, Thijs Zonneveld, Piotr Havik, Paul Voss, Lachlan Morton, Keegan Swenson, Peter Stetina, Alex Howes, Alexey Vermeulen en Ian Boswell.

