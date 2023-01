Unbound Gravel voert regelwijzigingen door, ligstuurtjes niet meer toegestaan

De organisatie Unbound Gravel, een van de meest belangrijkste gravelwedstrijden ter wereld, heeft enkele veranderingen aangekondigd voor de komende editie. Een daarvan is dat de profs op 3 juni 2023 geen gebruik meer mogen maken van ligstuurtjes. Vorig jaar werd Unbound Gravel 200 – de langste, meest prestigieuze afstand van het Amerikaanse evenement – gewonnen door Ivar Slik.

De afgelopen jaren is er in de gravelscène veel discussie over het gebruik van zogenoemde aerobars. Sommige renners willen er niet mee rijden omdat het niet in de geest van het gravelracen zou zijn, maar daarmee hebben ze wel een nadeel ten opzichte van de concurrentie. Een ligstuur levert logischerwijs snelheidswinst op. Slik reed in 2022 bijvoorbeeld wel met aerobars, terwijl Laurens ten Dam (vierde) ze niet op zijn fiets gemonteerd had.

Naast het verbod op ligstuurtjes bij de wedstrijd voor de profs, is er nog een wijziging. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, zullen dit keer niet alle deelnemers tegelijk vertrekken. De mannen-profs starten als eerste, twee minuten later volgen de vrouwen-profs. Pas acht minuten daarna vertrekken de amateurs.