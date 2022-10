Ivar Slik slaat aanbiedingen ProTeams af

Ride

Ivar Slik hoopt aanstaande zondag hoge ogen te gooien op het allereerste wereldkampioenschap Gravel. De 29-jarige Nederlander is sinds dit jaar voltijds gravelracer. In juni zegevierde hij in Unbound Gravel, de moeder der gravelraces. Het leverde hem de nodige interesse op uit het profpeloton.

De wielerloopbaan van Slik begon veelbelovend. Al op 20-jarige leeftijd maakte hij zijn profdebuut bij Roompot-Oranje Peloton. “Achteraf gezien misschien wat te vroeg. Ik was er nog niet klaar voor”, blikt Slik terug in een uitgebreid interview in RIDE Magazine.

Na nieuwe tegenslagen zette hij in 2017 een stap terug naar het Monkey Town Continental Team. “Na vijf mooie jaren bij dit team was ik toch een beetje op een dood spoor beland. Prof ging ik bij dit team niet meer worden, die kans heb ik bij Roompot gehad. Maar hoewel ik van plan was bij ABLOC (opvolger van Monkey Town, red.) te blijven, kwam daar ineens een aanbod van Willier.”

In de WielerFlits Podcast vertelt Ivar Slik over zijn ambities op het WK Gravel

Gravelracen

Sinds dit jaar is hij beroepsgravelracer namens het Italiaanse fietsenmerk Wilier Triestina. “Gravelracen is mooier dan koersen op de weg. Dit is een soort oldskool wielrennen, waar je altijd over lastige ondergronden rijdt en ploegspel minder van belang is. Dit past veel beter bij mij. Ik ben geen sprinter, tijdrijder of klimmer. Op de weg ben ik al snel een knecht, hier doe ik mee voor de winst.”

Afgelopen juni zegevierde in Slik in de 320 kilometer lange Unbound Gravel. “Als eerste niet-Amerikaan en ook nog in een recordtijd van negen uur en 22 minuten.”

Interesse

Ook in het profpeloton is de overwinning niet onopgemerkt gebleven. Verschillende ploegen informeerden naar de toekomstplannen van de Noord-Hollander. “Ik zou opnieuw prof kunnen worden op minstens ProTour-niveau, maar ik ben daar niet op ingegaan”, vertelt hij in RIDE Magazine. “Het is niet dat ik door mijn winst in Unbound ineens top-20 kan rijden in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Laat mij maar liever gravelracen. Dat is mijn ding geworden.”

Zondag staat hij evenals onder meer Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet en Peter Sagan aan de start van het WK Gravel in het Italiaanse Veneto.

Wil je het hele verhaal over het gravelavontuur van Ivar Slik lezen lezen, bestel dan nu online het najaarsnummer van RIDE Magazine. Het magazine is ook verkrijgbaar in de boek- en tijdschiftwinkels en Albert Heijn XL.