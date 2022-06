Ivar Slik met steun van Niki Terpstra favoriet in Unbound Gravel

Interview

Het officieuze WK in de gravelscene heet Unbound Gravel. Een wedstrijd over tweehonderd mijl (320 kilometer) in de Amerikaanse staat Kansas, waar in de koers nauwelijks een strookje asfalt is te vinden. Met onder meer Laurens ten Dam, Jasper Ockeloen, Thomas Dekker, Erwin Sikkens en Ivar Slik staan er zaterdag diverse Nederlanders aan de start die mee spelen voor de korte klasseringen. Unbound heeft daarnaast ook een wedstrijd over honderd mijl, met daarin Peter Sagan aan de start.

In een van de voorbereidingswedstrijden, Gravel Locos in Texas, wisten Ockeloen en Slik twee weken geleden onder een temperatuur van ongeveer 37 graden Celsius de eerste twee plekken in te nemen. “Dat was natuurlijk een enorme opsteker”, vertelt Slik vanuit Kansas in gesprek met WielerFlits. “In de finale wist Jasper weg te rijden uit een groepje, waarna ik nog de sprint voor de tweede plek won. Al is Unbound Gravel nog zo’n 120 kilometer langer en dus veel zwaarder.”

Vorig jaar reed Slik voor het eerst in Kansas en eindigde destijds als vijftiende in het internationale deelnemersveld. “Dat was voor mij een echte eye-opener. Jasper en ik waren hier naartoe gereisd en wisten niet wat we zagen.”

Unbound Gravel stond vroeger bekend als Dirty Kanza. Er is een gelimiteerd startveld voor 4000 deelnemers aan de gravelwedstrijd, waarbij de inschrijving binnen enkele uren al vol is. De wedstrijdrijders kunnen vooraan starten. Laurens ten Dam eindigde vorig jaar als tweede in de wedstrijd. Slik: “In het kleine stadje Emporia is de start en finish en draait in deze dagen alles om fietsen. Je ziet er talrijke avonturiers voor wie deze tocht een survival is. Er is ook een Bike Expo waar vele fietsenmerken present zijn. Aan alles merk je dat dit evenement in de Verenigde Staten enorm leeft.”

Just got asked by my taxi driver in Kansas; do you guys do broccoli over there?

Speechless 😂 — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) June 2, 2022

Lessen

Uit de eerste deelname heeft Slik de nodige lessen geleerd. Nu is hij al drie weken in de Verenigde Staten om aan de omstandigheden te wennen en heeft hij in de aanloop naar Unbound Gravel al twee andere gravelwedstrijden gereden.

“Vorig jaar maakte ik vooral een fout in mijn voedingsstrategie. Omdat de tocht 320 kilometer is had ik te veel gegeten en dat brak mij uiteindelijk op. Ik viel daardoor helemaal stil, terwijl ik lange tijd in de kopgroep had gereden. We rijden dan ook allemaal met een camelbag, waarin we voeding maar ook reservemateriaal mee nemen.”

Slik benadrukt dat je behalve goede benen ook een portie geluk nodig hebt. “In Kansas zijn volgens mij alleen de provinciale wegen voorzien van asfalt. Alle andere wegen zijn boerenweggetjes met gravel. Er liggen daar veel scherpe stenen. Dus de kans op een paar keer lek rijden is realistisch.”

Slik komt dit jaar uit voor Wilier Triestina en hij krijgt de laatste tijd op diverse gebieden (onder anderen training, voeding en materiaal) advies van Niki Terpstra. Met zijn kledingmerk Speed on Wheels heeft Terpstra Slik ook gekleed voor deze Unbound Gravel. In samenwerking met Futurumshop werd er een speciale Evel Knievel-outfit voor Slik gemaakt.

Stuntman

Knievel was een Amerikaanse stuntman en vooral bekend vanwege zijn langeafstandssprongen op de motor. Zijn sprong van vijftig meter over Ceasar’s Fountain in Las Vegas op 31 december 1967 maakte hem beroemd, al veroorzaakte zijn val een coma van een maand. Hij brak diverse records in het Guinness book of records, waaronder degene met de meeste gebroken botten (37).

Slik: “Evel Knievel ging de confrontatie aan met gevaar en leefde om het verhaal te vertellen. Ondanks mislukte sprongen, crashes en meerdere gebroken botten, stond hij altijd op om opnieuw te presteren. Hij is een inspiratie voor mensen die beseffen dat ze hun lot in eigen hand willen hebben. Mensen die erop uit willen en geweldige dingen willen doen. Mensen die gedrevenheid, vastberadenheid, persoonlijkheid en hard werken gebruiken om hun eigen legende te worden. Niki en ik houden allebei van deze instelling, vandaar dat we tot dit design zijn gekomen, als een hommage voor Evel Knievel.”

Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. In deze editie is er ook ruimschoots aandacht voor de gravelscene. Je leest onder meer een interview met Peter Stetina, die vertelt over zijn transitie van de WorldTour naar gravel pro en zijn samenwerking met Canyon. Daarnaast lees je ook waarmee je Unbound Gravel kunt vergelijken in een artikel met Laurens ten Dam. Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. In deze editie is er ook ruimschoots aandacht voor de gravelscene. Je leest onder meer een interview met Peter Stetina, die vertelt over zijn transitie van de WorldTour naar gravel pro en zijn samenwerking met Canyon. Daarnaast lees je ook waarmee je Unbound Gravel kunt vergelijken in een artikel met Laurens ten Dam. Bestel nu jouw exemplaar!