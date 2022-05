Peter Sagan start in Unbound Gravel 2022

Peter Sagan maakt een uitstapje naar een andere tak van de wielersport. De drievoudig wereldkampioen start volgende week zondag in Unbound Gravel, een belangrijke gravelrace in de Verenigde Staten. Het geldt als het officieuze WK Gravel. Sagan zal in Kansas overigens niet de hoofdwedstrijd van 200 mijl rijden, maar die van 100 mijl.

Helemaal onbekend met de gravel scene is Sagan niet. Hij organiseerde zelf al Gran Fondo’s in Truckee, California met meerdere gravelsectoren. Daarnaast werkte hij al mee aan de promotie van de Diverge, een gravelfiets van Specialized. Zijn deelname aan Unbound hangt dan ook samen met zijn sponsordeal met dit fietsenmerk.

Het wordt de vijftiende editie van Unbound Gravel, dat in het verleden Dirty Kanza heette. De route die Sagan zal rijden, is 167 kilometer lang. In de Flint Hills van Kansas moeten 5270 hoogtemeters overwonnen worden. De 200-mijlversie van het evenement, de meest prestigieuze afstand, werd vorig jaar gewonnen door Ian Boswell. Laurens ten Dam, die zich na zijn wegcarrière stortte op het gravelracen, eindigde als tweede. De 100-mijlversie die Sagan dit jaar zal rijden, ging naar meervoudige Pan-Amerikaans kampioen veldrijden Stephen Hyde.

Sagan zit momenteel in Utah voor een hoogtestage. Van daar zal hij op 3 juni afreizen naar Emporia, Kansas. Hier vindt op 4 juni Unbound Gravel plaats. Daags nadien keert Sagan terug naar Europa, waar hij tijdens de Ronde van Zwitserland terug in koers zal komen. Deze rittenkoers rijdt hij ter voorbereiding op de Tour de France, die op vrijdag 1 juli begint in Kopenhagen.

