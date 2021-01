Italië wil WK veldrijden 2026 naar Rome halen

Italië gaat een gooi doen naar de organisatie van het WK veldrijden 2026. Volgens bondscoach Fausto Scotti is de Italiaanse wielerbond van plan om het wereldkampioenschap naar hoofdstad Rome te halen. Eerder werd ook al gesproken over een Wereldbeker-manche in Rome.

“Een van de doelen is om het WK veldrijden dat in 2026 verreden wordt naar Rome te halen. Het zou dan plaats moeten vinden in het Circus Maximus”, vertelt hij aan Tuttobiciweb. Circus Maximus is een groot stadion in het centrum van Rome, dat in de oudheid gebruikt werd voor het toen populaire wagenrennen.

De laatste keer dat de UCI het WK veldrijden organiseerde in Italië, was in 2008. Toen gingen in Treviso de wereldtitels bij de elites naar Lars Boom en Hanka Kupfernagel. De Wereldbeker veldrijden streek in het seizoen 2016-2017 nog neer in Italië, toen Fiuggi (een uur ten oosten van Rome) het decor was.

Aru naar het WK?

Afgelopen weekend werd de laatste manche van de ‘Giro d’Italia di ciclocross’ afgerond en dus kan Scotti vooruitkijken. Eerst wacht het Italiaans kampioenschap en daarna zijn de ogen gericht op het WK veldrijden. Fabio Aru stelde zich al kandidaat voor het WK in Oostende, maar zeker van een plekje is Aru nog niet. “Hij heeft het goed gedaan en ik wil hem nog niet uitsluiten”, aldus Scotti.

“Maar ik kan hem een selectie voor het WK nog niet garanderen”, gaat de bondscoach verder. “We moeten eerst kijken hoe de Italiaanse kampioenschappen verlopen en dan naar zijn situatie bij zijn ploeg. Er is plek voor Fabio in de selectie, maar er is nog een lange weg te gaan naar het WK. Daarom wil ik ook weten wat zijn plannen zijn met Qhubeka ASSOS. Ik kan daar niet alleen over beslissen. We hebben nog bijna de hele maand om daar een beslissing over te nemen.”

Locaties WK veldrijden 2021-2025

2021: België (Oostende)

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (Liévin)

2026: Nog niet bekend