Fabio Aru stelt zich beschikbaar voor WK Veldrijden

Fabio Aru heeft de smaak van het crossen helemaal te pakken. De kans is zelfs aanwezig dat de dertigjarige Italiaan eind januari zijn opwachting maakt het op WK Veldrijden in Oostende. Aan La Gazetta dello Sport heeft Aru heeft in ieder geval laten doorschemeren graag te starten: “Als de bondscoach mij mee wil hebben, ben ik beschikbaar.”

Aru, die de voorbije weken meermaals in Italië het veld in dook, schuift zijn liefde voor de cross niet onder stoelen of banken: “Jezelf wassen met niet meer dan een bakje water: het is alsof je weer kind bent. Het is prachtig. Ik heb echt het plezier weer ontdekt”, zegt hij in gesprek met de roze sportkrant.

De kersverse rekruut van Qhubeka ASSOS rijdt komend weekend het Italiaans kampioenschap in Lecce, maar als het aan hem ligt houdt het daar niet op. Het WK in Oostende staat namelijk nog op het verlanglijstje van de klimmer. “Als de bondscoach mij mee wil hebben, ben ik beschikbaar.”

Aru zegt dat deelname aan de mondiale titelstrijd goed te combineren valt met het trainingskamp van zijn nieuwe team: “We beginnen op 19 januari in Girona en we blijven daar tot het einde van de maand. Vanuit Spanje zou ik rechtstreeks naar België kunnen gaan.”

Eind vorig jaar liet de Italiaanse bondscoach Fausto Scotti al weten dat hij graag met Aru zou spreken over het WK. De kans is derhalve zeer aanwezig dat de winnaar van de Vuelta a España van 2015 in Oostende van de partij is.

Fabio Aru in actie in de cross van Montodine - foto: Cor Vos Fabio Aru in actie in de cross van Montodine - foto: Cor Vos Fabio Aru in actie in de cross van Montodine - foto: Cor Vos Fabio Aru in actie in de cross van Montodine - foto: Cor Vos