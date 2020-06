Trekt de Wereldbeker veldrijden in de toekomst naar Rome? maandag 15 juni 2020 om 14:22

Rome is in beeld om in de nabije toekomst een manche in de Wereldbeker veldrijden te organiseren. Dat heeft Renato Di Rocco, de voorzitter van de Italiaanse wielerbond, gezegd tegen Il Messaggero.

“Italië zou graag een wedstrijd in de World Cup veldrijden organiseren, en Rome zal waarschijnlijk het evenement organiseren”, vertelt Di Rocco. Het is een van de manieren van de Italiaanse bond om het offroad-wielrennen extra te promoten in het land. Di Rocco wijst daarnaast op grote mountainbike- en BMX-wedstrijden die het land hoopt te organiseren in de nabije toekomst.

De laatste keer dat de Wereldbeker veldrijden in Italië neerstreek was in het seizoen 2016-2017, toen Fiuggi (een uur ten oosten van Rome) het decor was. Wout van Aert en Marianne Vos wonnen destijds op een glad en modderig parcours.