‘Toch Italiaanse interesse in organisatie WK wielrennen’ donderdag 13 augustus 2020 om 09:09

Terwijl de UCI naar een alternatieve locatie zoekt voor het WK wielrennen, lijkt een kandidaat-land zich al terug te trekken uit de race. Renato Di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerbond en ook betrokken bij de UCI, zegt dat Italië geen interesse heeft in de organisatie. Daardoor lijken alle ogen gericht op Frankrijk.

De internationale wielerunie wil, na de afmelding van de Zwitserse regio’s Aigle en Martigny, de klimmers tegemoetkomen en hen alsnog een WK op heuvelachtig dan wel bergachtig terrein voorschotelen. Veel keuze is er dan niet in Europa, buiten de erkende wielerlanden. Uiterlijk 1 september wil de UCI duidelijkheid hebben over een alternatief WK tussen 20-27 september.

‘Nieuw Italiaans voorstel zou inconsequent zijn’

Di Rocco zegt tegen Tuttobiciweb dat de UCI moest wachten tot het definitieve besluit van de Zwitserse overheid. “Eerder kon de UCI geen contact leggen met andere landen, omdat Zwitserland dan imagoschade zou kunnen claimen”, aldus Di Rocco. “Nu is er twee weken de tijd om een nieuwe locatie te zoeken, die lijkt op het vorige parcours. Renners die hun programma hebben afgestemd op een klimparcours moeten gerespecteerd worden.”

Volgens de voorzitter van de Italiaanse bond heeft de UCI hem nog niet benaderd. “Eerlijk gezegd zijn er ook geen middelen beschikbaar, in welke regio dan ook. Je moet ook niet vergeten dat Italië zich gemeld had voor het WK 2020, maar dat het zich vanwege financiële problemen moest terugtrekken. Toen kwam Zwitserland naar voren. Een nieuw Italiaans voorstel zou dus tegen de stroom in gaan. Dat is niet consequent en er is ook geen geld”, verklaart Di Rocco.

‘Tijd speelt niet in ons voordeel’

De Italiaanse bondscoach Davide Cassani hoopt dat er snel een alternatief gevonden wordt, al ziet hij wel enige problemen. “De tijd speelt zeker niet in ons voordeel”, is hij van mening. “Maar we moeten positief blijven en wachten op de volgende berichten van de UCI.”

Eerder stond de Italiaanse regio Trentino al de organisatie van het EK 2020 af. De Europese wielerunie viel daarna terug op Plouay, waar van 24-28 augustus gestreden wordt om de Europese titels. (Donderdag 13 augustus, 09.09 uur)

Update 11.00 uur – Gazzetta: Vier regio’s willen WK op de weg organiseren

Volgens La Gazzettta dello Sport is er vanuit Italië wel degelijk interesse om het WK wielrennen alsnog te organiseren. Naar verluidt staan de regio’s Piemonte, Veneto, Abruzzo en Emilia-Romagna open voor koers op hun grondgebied. Het zou dan alleen gaan om de wegwedstrijden voor elite mannen en elite vrouwen. (Donderdag 13 augustus, 11.00 uur)

La Gazzetta today: 4 Italian regions interested in organizing men’s and women’s Road Race #Worlds #cycling Piemonte, Veneto, Abruzzo & Emilia Romagna @UCI_cycling But what about Time Trial Worlds? 🤔 pic.twitter.com/LdcG2XhqXi — Renaat Schotte (@wielerman) August 13, 2020