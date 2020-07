EK wielrennen 2020 enkele dagen voor de Tour in Plouay maandag 6 juli 2020 om 14:38

De kogel is door de kerk. De Europese wielerbond UEC, de Franse wielerbond, het organisatiecomité en de lokale autoriteiten hebben ingestemd met de organisatie van het EK wielrennen eind augustus in het Franse Plouay. Daar wordt van 24-28 augustus gestreden om diverse Europese titels, enkele dagen voor de start van de Tour de France.

Aan het parcours in de heuvelachtige omgeving van Plouay moet de laatste hand nog gelegd worden. Over het programma is de UEC al wel duidelijk. Zo vinden alle tijdritkampioenschappen plaats op maandag 24 augustus. Op woensdag 26 augustus is de wegrit voor elite-mannen, gevolgd door de wegwedstrijden voor beloftes en elite-vrouwen op donderdag. Het slotstuk is de Mixed Relay-ploegentijdrit op vrijdag.

Renners die ook de Tour de France rijden, hebben daarna nog drie dagen om zich in Nice te melden voor het Grand Départ. Ook renners die in het weekend van 22-23 augustus hun nationaal kampioenschap hebben gereden, kunnen zo meedoen aan het EK.

EK gecombineerd met Bretagne Classic

De geruchten deden al de ronde maar zijn nu bevestigd: in de week van het EK wordt in de regio van Plouay ook de Bretagne Classic-Ouest-France (UCI WorldTour) verreden. Dat gebeurt op dinsdag 25 augustus, de enige ‘vrije’ dag in het EK-schema. De organisatoren van de UEC werken nauw samen met de organisatie van die Franse eendagskoers.

“Kijkend naar dit heel lastige seizoen door de coronacrisis, vind ik het een grote prestatie dat we in staat zijn om een Europees wegkampioenschap te organiseren”, zegt UEC-president Rocco Cattaneo. “We hebben hard gewerkt om bestaande koersen te behouden en sinds het EK in Trento (Italië) is uitgesteld naar 2021, hebben we contacten benaderd om dit grote evenement niet te verliezen.”

EK wielrennen 2020, Plouay

Maandag 24 augustus

EK tijdrijden (alle categorieën)

Dinsdag 25 augustus

Grand Prix Plouay voor vrouwen

Bretagne Classic voor mannen

Woensdag 26 augustus

EK op de weg voor beloften vrouwen

EK op de weg voor elite mannen

Donderdag 27 augustus

EK op de weg voor beloften mannen

EK op de weg voor elite vrouwen

Vrijdag 28 augustus

EK op de weg voor junioren vrouwen

EK op de weg voor junioren mannen

EK mixed relay ploegentijdrit voor elites

Op zaterdag 29 augustus staat de start van de Tour de France in Nice gepland.