Israel Start-Up Nation met Hermans en Greipel naar Tour Down Under zaterdag 4 januari 2020 om 08:56

Israel Start-Up Nation is klaar voor de Tour Down Under. De WorldTour-ploeg rekent over goed twee weken op klassementsrenner Ben Hermans en sprinter André Greipel. Die laatste is geen onbekende in Australië, aangezien hij al achttien keer een etappe wist te winnen in de opener van het WorldTour-seizoen.

Greipel won niet alleen maar achttien etappes, hij was in een ver verleden ook tweemaal de beste in het eindklassement. De inmiddels 37-jarige Duitser won de Tour Down Under in 2008 en 2010, maar Greipel zal dit jaar niet worden uitgespeeld als kopman voor het klassement. Die eer is voorbehouden aan Hermans.

De 33-jarige Belg won vorig jaar de Ronde van Oostenrijk en de Tour of Utah en is ambitieus voor zijn eerste wedstrijd van 2020. “Dat is de eerste afspraak van het seizoen en ik wil daar inderdaad al in orde zijn. Of dat gaat resulteren in een mooie uitslag, blijft afwachten”, zo vertelde Hermans begin december aan WielerFlits.

De selectie wordt aangevuld met de Britse tijdrijder Alex Dowsett, de Canadese klimmer James Piccoli, sprintaantrekker Rick Zabel, Guillaume Boivin en Omer Goldstein. Deze zeven renners maken zich op voor de 22e editie van de Tour Down Under. Vorig jaar ging de eindzege naar Daryl Impey.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Tour Down Under (21-26 januari)

Guillaume Boivin

Alex Dowsett

Omer Goldstein

André Greipel

Ben Hermans

James Piccoli

Rick Zabel

