Patrick Bevin trekt als kopman CCC naar Tour Down Under vrijdag 3 januari 2020 om 10:38

CCC heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under. De Poolse formatie zal Patrick Bevin uitspelen als kopman. De 28-jarige Nieuw-Zeelander won vorig seizoen nog de etappe naar Angaston. “We hopen dit jaar weer een rit te winnen”, zo vertelt ploegleider Jackson Stewart in een perscommuniqué.

Bevin wist vorig jaar machsspurters als Caleb Ewan en Peter Sagan te verrassen na een sterke eindsprint. De Nieuw-Zeelander mocht als beloning de oranje leiderstrui aantrekken, maar Bevin kwam in diezelfde trui ook zwaar ten val. De coureur van CCC moest na afloop van de vijfde etappe zelfs naar het ziekenhuis voor een medische controle.

Onderzoek wees uit dat Bevin niks had gebroken, maar wel kwamen meerdere blauwe plekken en kneuzingen aan heup en ribben aan het licht. De snelle allrounder ging nog wel van start in de koninginnenrit naar Willunga Hill, in de hoop zijn leiderstrui te verdedigen, maar Bevin bleek uiteindelijk te gehavend om te knokken voor de eindzege.

Over de eindzege: “Het is mogelijk”

“Die val zal altijd een moeilijk moment blijven, aangezien ik erg dichtbij de eindzege was”, zo kijkt Bevin een jaar later terug. “Het geeft me echter wel vertrouwen dat het mogelijk is. Ik denk dat we dit jaar een zwaardere editie krijgen voorgeschoteld, maar ik hou van het parcours”, zo vertelt de kopman van CCC.

Bevin krijgt het gezelschap van de Tsjechische hardrijder Josef Černý, de zeer ervaren Simon Geschke, de Amerikaanse allrounder Joey Rosskopf, oudgediende Francisco Ventoso, klassiekerrenner Łukasz Wišniowski en de beloftevolle Szymon Sajnok. De Pool zal wellicht worden uitgespeeld in de wat vlakkere sprints.

Selectie CCC voor Tour Down Under (21-26 januari)

Patrick Bevin

Josef Černý

Simon Geschke

Szymon Sajnok

Joey Rosskopf

Francisco Ventoso

Łukasz Wišniowski

