George Bennett kopman van Jumbo-Visma in Tour Down Under maandag 23 december 2019 om 13:37

Jumbo-Visma trekt met George Bennett als kopman naar de Tour Down Under. Daarmee begint voor de Nieuw-Zeelander zijn aanloop naar de Giro, waar hij drieënhalve maand later eveneens het kopmanschap bekleedt. Dat meldt persbureau ANP.

Voor Bennett wordt het zijn zevende deelname aan de Tour Down Under, waarin hij afgelopen seizoen naar de twaalfde plaats reed. Zijn beste klassering in de Australische rittenkoers is de tiende plaats in 2015. Hij wordt omringd door liefst vijf Nederlanders. Lennard Hofstede, Tom Leezer en Bert-Jan Lindeman reden de Tour Down Under al meermaals, terwijl Taco van der Hoorn en Antwan Tolhoek er voor het eerst hun opwachting maken. Nieuwe aanwinst Chris Harper maakt het zevental compleet.

De Tour Down Under wordt gehouden van 21 tot en met 26 januari.

Selectie Jumbo-Visma voor Tour Down Under 2020

George Bennett

Chris Harper

Lennard Hofstede

Taco van der Hoorn

Tom Leezer

Bert-Jan Lindeman

Antwan Tolhoek