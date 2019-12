Elia Viviani voert Cofidis aan in Tour Down Under zaterdag 28 december 2019 om 10:27

Cofidis keert na elf jaar terug in de Tour Down Under met Elia Viviani als kopman. De Italiaan won de afgelopen twee edities steeds een etappe in de Australische rittenkoers en wil het nieuwe seizoen weer sterk beginnen.

Voor Viviani wordt dit zijn eerste optreden in de Cofidis-kleuren na twee jaar bij Deceuninck-Quick Step. De Italiaan ving ook de afgelopen twee seizoenen al aan met de Tour Down Under. Behalve zijn ritzeges droeg hij tijdens de vorige editie ook een dag de leiderstrui. Hij wordt vergezeld door lead-outs Fabio Sabatini en Simone Consonni.

“Ik weet hoe belangrijk het is om het seizoen sterk te beginnen”, zegt de Europese kampioen in een persbericht, dat is uitgegeven door de Australische rittenkoers. “We hebben veel gewerkt aan de voorbereiding op deze wedstrijd en ik heb het voordeel dat ik Fabio en Simone al ken. Zij zullen van onschatbare waarde zijn.”

Selectie Cofidis voor de Tour Down Under 2020

Simone Consonni

Nathan Haas

Mathias Le Turnier

Marco Mathis

Fabio Sabatini

Kenneth Van Bilsen

Elia Viviani