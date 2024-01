dinsdag 23 januari 2024 om 14:33

Iserbyt, Vanthourenhout en Nys speerpunten in Belgische selectie voor Wereldbeker Hoogerheide

Belgian Cycling heeft de selectie voor de Wereldbeker Hoogerheide (28 januari) bekendgemaakt. Wout van Aert heeft met de Wereldbeker van Benidorm zijn laatste cross van het seizoen gereden, maar bondscoach Sven Vanthourenhout rekent in Hoogerheide wel op alle andere Belgische veldrittoppers.

Bij de elitemannen zien we de gebruikelijke namen met onder meer Belgisch kampioen Eli Iserbyt, Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch. We kijken vooral uit naar Iserbyt, Vanthourenhout en Nys. Die laatste werd afgelopen zondag knap derde in de Wereldbeker van Benidorm, Vanthourenhout deed het met een tweede plaats zelfs nóg beter.

Maar de meeste ogen zijn toch gericht op Iserbyt, die in de slotmanche van de Wereldbeker normaal gesproken de eindzege zal veiligstellen. Joris Nieuwenhuis maakt op papier nog kans op de eindoverwinning. Het zal echter wel heel lastig worden voor de Nederlandse kampioen om nog te winnen. Zijn achterstand op leider Iserbyt bedraagt namelijk 34 punten en een overwinning levert 40 punten op.

Bij de elitevrouwen gaat de meeste aandacht uit naar Sanne Cant, Laura Verdonschot, Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck. Emiel Verstrynge en Jente Michels zijn dan weer de meest opvallende namen in de selectie voor beloften mannen. Verstrynge heeft nog zicht op de eindzege in de Wereldbeker voor U23-renners. Zijn achterstand op de Nederlander Tibor Del Grosso bedraagt namelijk maar zeven punten.

In de Wereldbeker van Hoogerheide zal er niet alleen worden gestreden om de eindzege in de Wereldbeker. Het is voor de renners ook (of vooral) de laatste test richting het WK in het Tsjechische Tábor (3-4 februari).

Belgische selecties voor Wereldbeker Hoogerheide (28 januari)

Elitemannen

Jens Adams

Thijs Aerts

Eli Iserbyt

Tom Meeusen

Witse Meeussen

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Elitevrouwen

Julie Brouwers

Sanne Cant

Kiona Crabbé

Febe De Smedt

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot

Beloften mannen

Yordi Corsus

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Emiel Verstrynge

Junior mannen

Senn Bossaerts

Keano Geens

Fabian Maes

Jasper Schoofs

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde