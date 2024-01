maandag 22 januari 2024 om 11:41

Bondscoach Sven Vanthourenhout onthult Belgische selectie voor WK veldrijden in Tábor

Het is nog even afwachten of België met acht of negen renners mag starten op het WK veldrijden, maar Sven Vanthourenhout heeft zijn (negenkoppige) selectie alvast bekendgemaakt. De Belgische bondscoach rekent in Tábor op onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout (die ook de Team Relay doet). Het was vooral de vraag wie de eventuele negende en laatste plaats mag invullen. Dat is uiteindelijk Witse Meeussen geworden.

Als leider van de landenranking kan België sowieso rekenen op zeven startbewijzen. Bondscoach Vanthourenhout mag waarschijnlijk nog twee plekjes extra verdelen, want dankzij de Europese titel van Michael Vanthourenhout en – als alles goed gaat – de Wereldbekerwinst van Eli Iserbyt zijn zij automatisch gekwalificeerd voor de mondiale titelstrijd. Iserbyt kan de zege in de Wereldbeker ruiken. Alleen Joris Nieuwenhuis kan hem nog van de troon stoten, maar dan moet de Nederlander wel de laatste manche in Hoogerheide winnen en mag Iserbyt daar maximaal zes punten pakken.

Wat een selectieplek voor het WK betreft, was het al duidelijk dat Joran Wyseure, Niels Vandeputte, Thibau Nys en Laurens Sweeck op hun beide oren mochten slapen. Hun vormpeil van de voorbije weken was hoog genoeg voor een plaats in de ploeg. De ervaren Jens Adams en Toon Vandebosch waren nog geen zekerheid, maar leken wel een grote kans te maken. En inderdaad, Vanthourenhout heeft ook hen geselecteerd voor het WK. Vandebosch had zich in de Wereldbeker Benidorm dan ook nog laten gelden met een zesde plaats.

Witse Meeussen krijgt eventuele negende plaats

Bleef over de strijd voor het negende en laatste plekje. Drie renners leken op papier kans te maken: Witse Meeussen, Thijs Aerts en Lander Loockx. De keuze is gevallen op Meeussen, zo blijkt nu. De 22-jarige renner van Crelan-Corendon noteerde een DNF op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke, maar eindigde in de Wereldbeker Benidorm wel als veertiende.

Elite vrouwen, beloften mannen en Team Relay

Bij de elite vrouwen zullen Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot België vertegenwoordigen. Het belofteteam bestaat uit acht renners, onder wie drie favorieten voor de regenboogtrui: Ward Huybs, Jente Michels en Emiel Verstrynge.

Vanthourenhout maakte ook de ploeg bekend voor de Team Relay. Hier starten Michael Vanthourenhout en Sanne Cant als eliterenners. Het zestal bestaat verder uit Shanyl De Schoesitter, Julie Brouwers, Arthur Van Den Boer en Ward Huybs.

Belgische selectie voor WK in Tábor (4 februari)

Elite mannen

Michael Vanthourenhout – sowieso gekwalificeerd als Europees kampioen

Eli Iserbyt – waarschijnlijk gekwalificeerd als Wereldbekerwinnaar

Laurens Sweeck

Niels Vandeputte

Thibau Nys

Joran Wyseure

Toon Vandebosch

Jens Adams

Witse Meeussen – indien Eli Iserbyt het eindklassement van de Wereldbeker wint

Elite vrouwen

Sanne Cant

Alicia Franck

Marion Norbert Riberolle

Laura Verdonschot

Belofte mannen

Arne Baers

Yordi Corsus

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Victor Van De Putte

Emiel Verstrynge

Belofte vrouwen

Julie Brouwers

Fleur Moors

Xaydée Van Sinaey

Junior mannen

Senn Boassaerts

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde

Junior vrouwen

Shanyl De Schoesitter

Sanne Laurijssen