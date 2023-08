dinsdag 29 augustus 2023 om 14:42

Is Kaden Groves de te kloppen man in Tarragona? “Er zijn nog meer goede sprinters”

Kaden Groves deed afgelopen zondag al mee om de overwinning in de veelbesproken en hectische tweede etappe naar Barcelona, maar kwam toen als tweede over de streep. De rappe Australiër krijgt vandaag, in de vierde etappe van de Vuelta a España, een uitgelezen kans om wél te zegevieren.

De vierde rit, met aankomst in Tarragona, lijkt namelijk wel iets voor de sprinters in het peloton. En dus zijn heel wat ogen gericht op de sprintkopman van Alpecin-Deceuninck. “Iedereen ziet me als de topfavoriet, maar er zijn nog veel meer goede sprinters in deze Vuelta. Het zal vandaag wel uitdraaien op een spurt. We zullen er met de ploeg alles aan doen”, klonk het voor de start in gesprek met Sporza.

In de voorbereiding op de sprint kan Groves rekenen op een sprinttrein, met Robbe Ghys als een van de belangrijkste schakels. “Robbe weet wat hij moet doen in de sprint. Ik ben in goede handen, met ook nog Edward Planckaert en Sam Gaze. Het is aan deze mannen om me in een goede positie te brengen, maar dat zullen ze zeker doen”, is Groves vol vertrouwen.

Mocht de rit inderdaad uitdraaien op een sprint, dan zal Groves het moeten opnemen tegen onder meer Marijn van den Berg, Alberto Dainese, Bryan Coquard, Juan Sebastián Molano en Milan Menten. Die laatste keek voor de start ook vooruit naar een mogelijke eindsprint.