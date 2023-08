dinsdag 29 augustus 2023 om 14:22

Milan Menten kijkt uit naar eerste sprintconfrontatie: “Aankomst ligt me echt goed”

In de vierde etappe van de Vuelta a España is de kans op een (massa)sprint zeer reëel en dus kijken we onder meer naar Milan Menten. De 26-jarige Belg is de sprinttroef van Lotto Dstny, en hoopt vandaag een eerste keer voor de zege te sprinten in een grote ronde.

Menten, die bezig is aan zijn eerste rittenkoers van drie weken, kan niet wachten op een (eventuele) eindsprint. “Ik kijk ernaar uit. Ik had me de start van de Vuelta wel wat anders voorgesteld. De ploegentijdrit was nog kort, maar de tweede rit was echt super hectisch”, vertelde hij voor de start van de etappe aan Sporza. “Het was echt constant oppassen voor valpartijen. Ik heb toen ook beslist om niet mee te doen. ”

“Ik wilde niet direct in de eerste week tegen de grond gaan. Ik heb alles op vandaag gezet. Ik verwacht er best wel veel van. De aankomst ligt me echt goed. De laatste kilometer loopt een beetje omhoog, maar positie kiezen zal vandaag toch het belangrijkste zijn.”

In de sprint kan Menten rekenen op laatste man Jarrad Drizners. “Die zit normaal in de sprinttrein van Caleb Ewan. Het is de eerste keer dat ik met hem koers, maar ik heb er vertrouwen in dat hij me in een goede positie kan afzetten. Ik ben blij met de kans die ik krijg en ik wil bewijzen dat ik het waard ben.”