Julian Dubbeld • maandag 28 augustus 2023 om 19:02

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 4 naar Tarragona – Eerste kans voor de sprinters?

Na de bergetappe naar Andorra krijgen de sprinters op de vierde dag van de Vuelta a España hun eerste echte kans van deze ronde. Dan moeten zij, op weg van Andorra naar Tarragona, wel twee klimmetjes in de laatste zestig kilometer overleven. Wie sprint naar de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De vierde etappe in de Vuelta brengt het peloton vanuit Andorra terug naar Catalonië, waar na 184,6 kilometer koers een vlakke finish ligt. De kans op een sprint is zeer aanwezig, al liggen er nog wel twee klimmetjes van derde categorie in de laatste zestig kilometer.

De renners kunnen na de zware bergen van maandag rustig beginnen. Als het startschot iets over één wordt gelost in hoofdstad Andorra la Vella, krijgt het peloton eerst een kilometer of honderd dalende en vlakke kilometers voorgeschoteld in zuidelijke richting.

Heel enerverend zullen deze kilometers niet zijn: de organisatie heeft ervoor gekozen om in een rechte lijn over de autoweg C-14 naar de laatste veertig kilometer te rijden. Toch wordt het vanaf het middeleeuwse dorpje Tàrrega iets interessanter, als de renners stedelijk gebied inrijden.

In de finale volgen dan de Alto de Belltall (9,3 km aan 3,7%) en de Coll de Lilla (4,9 km aan 5,2%). Gaan hier de sprinters overboord? Na de top van de Coll de Lilla is het nog dertig kilometer van de finish, dus hebben gelosten nog alle tijd om terug te keren voor een sprint in Tarragona.

De Catalaanse stad ontving al bijna dertig keer de Vuelta en dat heeft een reden. Tarragona heeft een belangrijke haven, maar is bovenal een stad met een schitterende geschiedenis. De stad werd oorspronkelijk gesticht door Feniciërs, waarna de Romeinen tijdens de Tweede Punische Oorlog twee eeuwen voor Christus de stad veroverden. Overblijfselen van een Romeinse markt en het Amfitheater van Taracco herinneren inwoners van Tarragona nog altijd aan hun verleden. Daarbuiten heeft Tarragona een heerlijk strand.

Overigens eindigden de meeste Vuelta-finishes in Tarragona in een massasprint. Matteo Trentin was in 2017 de laatste die hier won.

Dinsdag 29 augustus, etappe 3: Andorra La Vella – Tarragona (184,6 km)

Officieuze start: 13.20 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 184,6 kilometer

Favorieten

De Jasper Philipsens, Tim Merliers en Dylan Groenewegens van deze wereld staan niet aan de start van deze Vuelta, maar de sprints de aankomende weken beloven bijzonder interessant te worden met steeds een Nederlandse en twee Belgische kanshebbers op ritwinst.

Marijn van den Berg is de coureur op wie alle Nederlanders zullen letten. De renner van EF Education-EasyPost heeft dit seizoen zijn roeping helemaal gevonden: sprinten na een wat lastigere etappe. De Vuelta lijkt wat dat betreft voor hem gemaakt. In de jongste Ronde van Polen boekte hij al een indrukwekkende ritzege en de vierde rit in deze Vuelta lijkt Van den Berg prima te passen.

Met Kaden Groves staat er alleen iemand aan de start in deze ronde die zich in dezelfde niche begeeft als Van den Berg. Ook Groves komt het beste tot zijn recht in etappes die iets lastiger zijn geweest. Zo won de Australiër van Alpecin-Deceuninck al twee ritten in de Ronde van Catalonië dit seizoen en zegevierde hij ook in een Giro-rit. Groves had in Italië nog meer kunnen winnen, als hij niet op Mads Pedersen en Michael Matthews was gestuit.

De grote uitdager van Groves en Van den Berg lijkt Alberto Dainese te worden. De Italiaan van Team dsm-firmenich won dit jaar net als Groves een rit in de Giro d’Italia en laat de afgelopen weken weer zien op dreef te zijn. In de Arctic Race of Norway schoot hij bijvoorbeeld raak in de openingsrit. Intrinsiek is Dainese van alle aanwezige sprinters in de Vuelta de snelste, maar de vraag is of hij dat na twee beklimmingen van derde categorie in de laatste 55 kilometer nog steeds is. Ook Bryan Coquard is een geduchte concurrent, maar hij kwam zondag ten val in de rit naar Montjuïc en dus is het nog even afwachten hoe dicht de Fransman gaat komen. Als er een grote ronde is waar Coquard zijn eerste ritzege kan behalen, dan wel deze.

Kijk ook niet vreemd op als Juan Sebastián Molano dinsdag met de zege aan de haal gaat. De Colombiaan liet in de Vuelta a Burgos zien dat het met de snelheid wel goed zit. Molano won de openingsrit in de HC-koers voor Iván Gárcia , die ook hier aan het vertrek staat. De vraag is hoeveel steun Molano van zijn ploeg gaat krijgen. In tegenstelling tot Groves, Dainese en Van den Berg is UAE Emirates hier met een duidelijk GC-doel. De meeste aandacht binnen de ploeg zal naar Joao Almeida en Juan Ayuso gaan.

De grootste kanshebbers hebben we nu wel gehad, al verdienen twee Belgen nog wat aandacht. Zowel Milan Menten als Edward Theuns mogen zich namens hun ploegen Lotto Dstny en Lidl-Trek gaan smijten in de Vuelta-sprints. Menten schreef dit jaar knap Le Samyn op zijn naam voor Hugo Hofstetter en Theuns. Daarnaast bleek hij een garantie op ereplaatsen, iets wat hij aankomende weken ook weer mag laten zien. Hetzelfde geldt voor Theuns, die naast een derde plek in Le Samyn ook knap als tweede eindigde in Nokere Koerse, achter een onfeilbare Merlier.

Outsiders tot slot zijn Hugo Hofstetter, Lewis Askey, Andrea Vendrame, Kim Heiduk en Sam Watson . De grote dark horse in deze rit is Hugo Page . De 22-jarige Fransman reed in 2023 een uitstekend voorseizoen met ereplaatsen in de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race en boekte recentelijk zijn eerste profzege in de Tour du Limousin, door in Limoges onder meer Luca Mozzato, Benoît Cosnefroy en Clément Venturini voor te blijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Alberto Dainese, Marijn van den Berg

** Bryan Coquard, Juan Sebastián Molano, Milan Menten

* Iván Gárcia, Edward Theuns, Hugo Page, Sam Watson

Weer en TV

De zon breekt dinsdag eindelijk echt door voor de renners in de Vuelta. In finishplaats Tarragona is het liefst 28 graden Celsius en zo goed als windstil. Ook blijft het de hele dag droog, zelfs in startplaats Andorra la Vella waar het ’s ochtends een paar graden koeler is.

De Vuelta a España is de komende weken live te volgen via Eurosport, de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN én Sporza. Eurosport is er live bij vanaf 14.30 uur, Sporza begint dan weer om 15.50 uur met de live-uitzending.