Alexander Kristoff soleert naar winst in spectaculaire Scheldeprijs

Alexander Kristoff heeft de Scheldeprijs gewonnen. Dat deed de Noor niet in een massasprint: na bijna 200 kilometer rondde Kristoff een waaierspektakel solo af. Danny van Poppel en Sam Welsford eindigden op de plekken twee en drie.



In tegenstelling tot de vrouwenwedstrijd brak de mannenwedstrijd woensdag wel uit in verschillende waaiers. De pittige wind uit het zuidwesten had na de start om 13.00 uur in totaal veertig minuten om het veld volledig uit elkaar te slaan.

Een groep van zeventien renners wist het tot de eerste waaier te schoppen. Daarbij zaten de meeste sprinters: Tim Merlier, Jasper Philipsen, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Jordi Meeus, Ryan Mullen, Danny van Poppel, Cees Bol, Edward Theuns en Dan McLay. Verder zagen we ook nog Søren Wærenskjold, Sam Welsford, Casper van Uden, Gerben Thijssen en Rüdiger Selig.

Quick-Step-Alpha-Vinyl niet mee in eerste waaier

Opvallend genoeg zat Quick-Step-Alpa-Vinyl in zijn geheel niet mee. Zij probeerden in het restant van de wedstrijd de kloof tussen de tweede waaier, waarin ook Arnaud De Lie zat, en eerste waaier te dichten voor sprinter Fabio Jakobsen. Dat ging met horten en stoten: het ene moment daalde hun achterstand tot veertig seconden, het andere moment was deze weer opgelopen tot bijna anderhalve minuut.

Niet iedereen kon zich ondertussen handhaven in de voorste waaier: tegen het einde van de koers namen we voorin afscheid van de Noor Wærenskjold, Cees Bol en Gerben Thijssen. Voor de onderlinge verschillen maakte dat niet zo heel veel uit, omdat BORA-hansgrohe ruim vertegenwoordigd was in de eerste waaier en de samenwerking goed was.

Finale begonnen, eerste waaier is veilig

Met nog twintig kilometer te gaan werd duidelijk dat de eerste waaier met elkaar om de zege zou gaan strijden. Het gat met de tweede waaiers was namelijk inmiddels opgelopen tot dik twee minuten. Dat zorgde ook voor wat gepoker vooraan. Mullen en McLay deden een poging tot aanvallen, maar geraakten niet ver.

Ook Meeus zagen we even later aan het werk: duidelijk werd dat BORA-hansgrohe hun overtal in de kopgroep wilde uitspelen en dat Alpecin-Fenix een sprint wilde. Beiden slaagden niet in hun plan. De eerste waaier viel in de laatste kilometers helemaal uit elkaar, maar de mannen van BORA-hansgrohe zaten niet mee. En Alpecin-Fenix slaagde er niet in om te gaan sprinten.

Kristoff soleert en wint

Dat had te maken met een slimme aanval van Kristoff in de laatste zes kilometer. De Noor bouwde beetje bij beetje zijn voorsprong uit en duidelijk werd dat iedereen achter hem kapot zat. Van Uden en McLay gingen nog in de tegenaanval, maar kwamen te laat.

Kristoff schonk zijn ploeg zo een tweede klassieke zege, nadat Biniam Girmay vorige week al Gent-Wevelgem won. Een aantal seconden achter de Noor eindigden Danny van Poppel en Sam Welsford op de plekken twee en drie.