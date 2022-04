Quinten Hermans tweede in Luik-Bastenaken-Luik: “Grote verrassing, ook voor mij”

Quinten Hermans werd tot ieders verbazing tweede in Luik-Bastenaken-Luik 2022. En dat is inclusief hemzelf, vertelt de 26-jarige Belg van Intermarché-Wanty-Gobert in het flashinterview. De crosser won de sprint achter solowinnaar Remco Evenepoel. “Dit had ik vanmorgen nooit durven dromen”, zegt Hermans.

“Dit is echt een grote verrassing, ook voor mezelf”, jubelt de Belg zichtbaar vol ongeloof. “Om die sprint voor de tweede plek hier te winnen, is ongelooflijk. Dat het net tegen Wout van Aert is, is mooi. Ik ken hem heel goed en iedereen weet dat hij een goede sprinter is. Maar ik zat geweldig en pakte het goede wiel. Ik voelde dat ik nog een versnelling had, dat was genoeg.”

“Ik heb me echt verbaasd”, gaat hij nog maar eens verder. “Ik verschiet er zelfs een beetje van, om eerlijk te zijn. Het is wel een elitegroepje waar ik nog bij was. Ik weet dat ik snelle benen heb na een zware koers. Maar iedereen wist in die sprint ook welk wiel ze moesten houden. Het was echt wringen. Ik zei nog tegen mezelf: ‘Houd Wouts wiel, houd Wouts wiel’. Hij hield de deur goed open en op het goede moment kon ik in de wind komen.”

Met dus die tweede plek als beloning. “Het voelt nog altijd een beetje onrealistisch voor mij dat ik een sprint kan winnen van Van Aert. Het is echt ongelooflijk. Ik heb hard gewerkt om hier te staan. In de Waalse Pijl was ik nog niet klaar om mee te spelen na mijn ziekte in de Ronde van het Baskenland. Die koers had ik echt nodig om er hier door te komen. Om dan hier op het podium te staan met twee heel grote kampioenen, is een grote eer voor mij.”

Hermans, Evenepoel en Van Aert zorgden bovendien voor een unicum tijdens La Doyenne. Er stonden namelijk voor het eerst sinds 1976 drie Belgen op het podium. “Heel tof!”, lacht de renner van Intermarché-Wanty-Gobert. Alweer die ploeg, na winst in Gent-Wevelgem en een vierde plek in Parijs-Roubaix. “Erg mooi, we doen het heel goed dit voorjaar. We dachten dat de Waalse klassiekers moeilijk voor ons zouden zijn, maar dit is fantastisch. Om het dan zo af te sluiten, is echt ongelooflijk!”