maandag 5 februari 2024 om 13:02

Intermarché-Wanty legt Gerben Thijssen en Madis Mihkels disciplinaire straf op vanwege racistisch gebaar

Intermarché-Wanty heeft Gerben Thijssen en Madis Mihkels een disciplinaire straf opgelegd. Dat meldt Cyclingnews. De Belgische sprinter en zijn Estse ploegmaat zorgden in aanloop naar de Gree-Tour of Guangxi van vorig jaar voor ophef met een racistisch gebaar.

Het incident vond plaats net voor de WorldTour-wedstrijd in oktober. Thijssen plaatste een filmpje op Instagram waarop zijn ploeggenoot Mihkels het gebaar voor spleetogen maakte. Beide renners werden daarna uit de Gree-Tour of Guangxi gehouden door (toen nog) Intermarché-Circus-Wanty. De coureurs, die hun excuses aanboden, kregen later ook nog een boete van de UCI. Ook moesten ze van de internationale wielerunie een educatieve cursus bijwonen over de strijd tegen racisme. Daar is dus nog een disciplinaire straf van hun eigen ploeg bijgekomen.

Thijssen en Mihkels zijn door Intermarché-Wanty gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan de Ardent Group Cycling Academy, een juniorenprogramma dat verbonden is aan het Belgische WorldTeam. Ook hebben ze een dag meegelopen met het project. Ze moesten de jonge renners en rensters leren over “de waarden van het wielrennen”, laat een vertegenwoordiger van Intermarché-Wanty weten aan Cyclingnews.