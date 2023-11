woensdag 15 november 2023 om 11:42

UCI komt met extra sancties voor Mihkels en Thijssen na racistisch gebaar

Twee renners van Intermarché-Circus-Wanty, Madis Mihkels en Gerben Thijssen, hebben van de UCI een boete gekregen vanwege een incident in aanloop naar de Gree-Tour of Guangxi. De Belgische sprinter en zijn Estse ploegmaat zorgden in China met een racistisch gebaar voor ophef.

De post werd al snel weer verwijderd, maar op X circuleerden nog wel screenshots waarop te zien is dat Mihkels het bewuste gebaar maakt. Terwijl hij op een paaltje zit, trekt de jonge Est zijn ogen met twee vingers in een spleet. Thijssen filmde het tafereel. Dit racistische gebaar zorgde voor heel wat ophef. De twee renners werden door hun ploeg zelfs naar huis gestuurd.

Een dag later trokken Mihkels en Thijssen het boetekleed aan. “We hebben ontzettend veel spijt voor wat er zich heeft afgespeeld. We realiseren ons dat de bewuste post op social media fout en kwetsend was. We voelen ons erg op ons gemak in een multiculturele omgeving en het was nooit onze intentie om iemand te beledigen of pijn te doen. Het is een waardevolle les voor ons en we zullen ons in de toekomst zeker nederiger opstellen.”

De internationale wielerunie UCI laat het er echter niet bij zitten en legt de twee renners dan ook een boete op wegens het ‘schenden van artikel 12. 4.004 van de UCI-reglementen.’ Over de hoogte van de boete doet de UCI geen uitspraken. Ook zullen Mihkels en Thijssen een educatieve cursus moeten bijwonen over de strijd tegen racisme. De twee coureurs hebben zich neergelegd bij de opgelegde straf.