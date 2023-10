donderdag 12 oktober 2023 om 09:09

Madis Mihkels en Gerben Thijssen bieden excuses aan voor racistisch gebaar

Madis Mihkels en Gerben Thijssen hebben donderdag, middels een statement op social media, hun excuses aangeboden. De Belgische sprinter en zijn Estse ploegmaat van Intermarché-Circus-Wanty zorgden in China, in aanloop naar de Gree-Tour of Guangxi, voor ophef met een racistisch gebaar. De twee renners werden door de ploeg hierom huiswaarts gestuurd.

De post is inmiddels niet meer te zien op Instagram, maar op X circuleren nog wel screenshots waarop te zien is dat Mihkels het bewuste gebaar maakt. Terwijl hij op een paaltje zit, trekt de jonge Est zijn ogen met twee vingers in een spleet. Dit racistische gebaar zorgde voor heel wat ophef op en leidde uiteindelijk tot een startverbod voor de Tour of Guangxi, de laatste WorldTour-koers van het seizoen.

“We willen onze oprechte excuses aanbieden voor het gedrag van onze renners en voor de beelden die op social media circuleren. Onze ploeg bestaat uit meer dan vijftien nationaliteiten. Onze partners vechten dagelijks voor gelijke kansen voor iedereen en tegen racisme. Madis en Gerben zullen niet van start gaan in de Tour of Guangxi en we zullen disciplinaire maatregelen nemen, om zo dit incident af te sluiten”, liet Intermarché-Circus-Wanty gisteren al weten op social media.

Waardevolle les

Een dag later trekken Mihkels en Thijssen het boetekleed aan. “We hebben ontzettend veel spijt voor wat er zich woensdagochtend heeft afgespeeld. We realiseren ons dat de bewuste post op social media fout en kwetsend was. We voelen ons erg op ons gemak in een multiculturele omgeving en het was nooit onze intentie om iemand te beledigen/pijn te doen.”

“We willen ons dan ook excuseren voor ons gedrag en gebrek aan kennis over de Aziatische cultuur. We bieden onze verontschuldigen aan aan alle mensen die zich beledigd voelen. En dan met name aan de Chinese wielerfans en alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de Tour of Guangxi. Het is een waardevolle les voor ons en we zullen ons in de toekomst zeker nederiger opstellen”, klinkt het op X.