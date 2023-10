woensdag 11 oktober 2023 om 11:58

Geen Mihkels en Thijssen in Tour of Guangxi: Intermarché-Circus-Wanty roept renners op het matje

Madis Mihkels was voorzien voor de Gree-Tour of Guangxi, maar de twintigjarige Est zal toch niet deelnemen aan de Chinese rittenkoers. Mihkels is door zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty op het matje geroepen, aangezien hij in een Instagram-post van zijn ploeggenoot Gerben Thijssen het gebaar voor spleetogen maakte. Filmer Thijssen zal eveneens niet van start gaan.

De post is inmiddels niet meer te zien op Instagram, maar op X circuleren nog wel screenshots waarop te zien is dat Mihkels het bewuste gebaar maakt. Zijn werkgever Intermarché-Circus-Wanty is hier duidelijk niet van gediend en tikt de twee renners dan ook op de vingers.

“We willen onze oprechte excuses aanbieden voor het gedrag van onze renners Madis Mihkels en Gerben Thijssen en voor de beelden die op social media circuleren. We willen onze excuses aanbieden aan het Chinese volk, de overheid van Guangxi, de Chinese nationale wielerfederatie en alle partijen die betrokken zijn bij de Tour of Guangxi.”

“Onze ploeg Intermarché-Circus-Wanty bestaat uit meer dan vijftien nationaliteiten. Onze partners vechten dagelijks voor gelijke kansen voor iedereen en tegen racisme. Madis en Gerben zullen niet van start gaan in de Tour of Guangxi en we zullen disciplinaire maatregelen nemen, om zo dit incident af te sluiten”, geeft de ploeg aan in een statement.

Madis Mihkels is bezig aan zijn tweede seizoen voor Intermarché-Circus-Wanty. De Est staat te boek als een beloftevolle sprinter en boekte vorig jaar in de Ronde van Estland – voor eigen volk – zijn eerste profoverwinning. Dit jaar was hij de snelste in de derde etappe van de Deutschland Tour. Mihkels was dit jaar ook achtste in het Circuit de Wallonie en de Grand Prix Criquielion.