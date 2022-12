Horny verrassende winnaar in Troyes, Meisen en Persico juichen in Italiaanse cross

De winst in de zesde manche van de Coupe de France van Troyes is gegaan naar Clément Horny. De 22-jarige Waal kwam solo over de streep, met een voorsprong van 38 seconden op de Zwitser Loris Rouiller. Daarachter werd Gerben Kuypers derde.

Het is voor Horny de eerste keer dat hij als winnaar uit de bus komt dit seizoen. Zaterdag, toen er ook al een Coupe de France-wedstrijd in Troyes gereden werd, eindigde hij nog als tweede achter Kuypers. Ook werd Horny al eens vierde in een Franse cross in Grandville en Dijon. Een volledig Frans podium was er bij de vrouwen in Troyes vandaag. Anais Morichon rekende af met Perrine Clauzel en Amandine Vidon. Zij hielden de Canadese Maghalie Rochette achter zich.

De Coupe de France kende dit weekend zijn apotheose in Troyes. De 22-jarige Kuypers won de eerste vijf manches en trok dus dat eindklassement naar zich toe. Een 6 op 6 zat er niet in voor de Belg, omdat hij afgelopen week ziek was en niet op volle kracht kon koersen vandaag. Rouiller werd tweede en thuisrijder Joshua Dubau derde in de Coupe de France. Bij de vrouwen won Morichon het klassement met vier punten voorsprong op Clauzel.

Meisen en Persico juichen in Italië

Ook in het Italiaanse Vittorio Veneto (provincie Treviso) werd een UCI-veldrit verreden. Marcel Meisen was daar de beste bij de mannen, wat zijn derde zege van dit seizoen betekende. De 33-jarige Duitser was ruim een halve minuut sneller dan thuisrijder Filippo Fontana. Jakob Dorigoni eindigde als derde op anderhalve minuut achterstand.

Silvia Persico was overtuigend de beste bij de vrouwen. De Italiaanse, die afgelopen wegseizoen tot de revelaties behoorde, had een minuut voorsprong op landgenote Eva Lechner. Rebecca Gariboldi volgde daar weer een halve minuut achter en maakte het Italiaanse podium compleet in de GP Città di Vittorio Veneto.

Het Slowaaks kampioenschap veldrijden in Ziar nad Hronom leverde titels op voor Martin Haring (mannen) en Viktoria Chladonová (vrouwen).