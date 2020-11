Hoogeveen neemt geschrapte wedstrijden NK veldrijden op zich

Hoogeveen is bereid gevonden om eind januari het NK veldrijden te houden voor de categorieën die zijn geschrapt uit het programma van het nationaal kampioenschap in Zaltbommel. Dit alles op voorwaarde dat eventuele versoepelingen in de coronamaatregelen dit mogelijk maken.

Het NK veldrijden in Zaltbommel vindt dit crossseizoen in afgeslankte vorm plaats, zonder publiek en met minder categorieën op één dag. Enkel de junioren, beloften en elite strijden op 9 januari in de Gelderse plaats om het eremetaal. Voor de andere categorieën werd door de KNWU gezocht naar een andere organisatie.

Die is nu gevonden in wielervereniging De Peddelaars in Hoogeveen, die bereid is gevonden om op 23 en 24 januari het NK veldrijden te houden voor de categorieën die niet in Zaltbommel van start gaan, met uitzondering van de jeugd. Locatie wordt het clubparcours van De Peddelaars aan de Bentincksdijk in de Drentse plaats.

Op de eerste dag, de nieuwelingen

Op zaterdag 23 januari komen de eerstejaars nieuwelingen, de tweedejaars nieuwelingen en de nieuweling-meisjes in actie in drie aparte kampioenswedstrijden. Bij de samenstelling van het dagprogramma en het toewijzen van de parkeerfaciliteiten wordt gezorgd dat de categorieën niet met elkaar in contact komen, zodat aparte ‘bubbels’ kunnen worden gehandhaafd.

Een dag later komen de junior-mannen en -vrouwen in actie als zijn geen groen licht krijgen om in het programma van het NK veldrijden in Zaltbommel te worden opgenomen. Zowel de KNWU als de organisatie hecht eraan deze renners in de categorie tot 19 jaar een kampioenschap te laten rijden met het oog op het WK een maand later in Oostende.

Mocht de juniorencategorie, zoals gepland, in Zaltbommel van start gaan, dan wil De Peddelaars aan de amateurs/sportklasse, de masters 40+ en de masters 50+ de gelegenheid bieden om hun kampioenschappen te houden.