Jeugd-NK veldrijden in Woerden afgelast

Het NK veldrijden voor de jeugd, dat op zaterdag 23 januari in Woerden zou worden gehouden, is afgelast. Door de geldende coronabeperkingen en de onzekerheid van de ontwikkelingen ziet de organisatie geen kans om het kampioenschap te organiseren. Mocht zich een nieuwe organisator van voor het jeugd-NK veldrijden melden, dan wil de KNWU meedenken over de mogelijkheden. De wedstrijd zou dan plaatsvinden op 6 februari.