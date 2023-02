Hoogerheide hoeft niet te vrezen voor WB-status: “Staat niet ter discussie”

De organisatie achter de cross in Hoogerheide maakte zich in aanloop naar het WK ernstige zorgen over de sportieve toekomst, maar er is volgens UCI-topman Peter Van Den Abeele geen reden tot paniek: Hoogerheide zal ook volgend seizoen deel uitmaken van de Wereldbeker. “Voor mij staat dat niet ter discussie”, is Van Den Abeele duidelijk in gesprek met Sporza.

Hoogerheide organiseert al achttien jaar een cross op het allerhoogste niveau. Dit betreft meestal een wereldbekermanche, maar Hoogerheide was ook drie keer het decor van het WK veldrijden (2009, 2014 en 2023). Toch werd er in aanloop naar het WK gevreesd voor de verdere sportieve toekomst van de cross, maar Van Den Abeele stelt de organisatie gerust. Hoogerheide zal zijn plekje in de Wereldbeker behouden.

“Voor mij staat dat niet ter discussie”, reageerde Van Den Abeele na de WK-wedstrijd bij de elitemannen in de televisiestudio van Sporza. “Hoogerheide is een klassieker en verdient dit. Ze hebben hier al 3 WK’s en 16 Wereldbekers georganiseerd. Het was een supermooi WK en er was geen vijandigheid. Dit was weer een WK zoals voor de COVID-periode. Helaas is er maar één winnaar, maar de sport wint zeker en vast.”

“Er wordt onderhandeld met New York”

Hoogerheide hoeft dus niet te vrezen voor zijn Wereldbeker-status, maar hoe ziet de kalender voor het komende veldritseizoen er eigenlijk uit? Zeker is al dat de GP Beekse Bergen niet zal terugkeren als wereldbekercross, maar de volledige kalender wordt pas op 24 februari vrijgegeven. “Aan de vooravond van de Omloop het Nieuwsblad. Er zijn nog enkele heikele punten die moeten worden opgelost”, schetst Van Den Abeele.

Lees meer: GP Beekse Bergen niet meer in Wereldbeker veldrijden

Toch licht de oud-veldrijder alvast een tipje van de sluier op. “Fayetteville (een van de Amerikaanse wereldbekermanches, red.) was ontgoocheld met het kleine deelnemersveld en ik denk dat we volgend seizoen wellicht maar één wedstrijd in de VS hebben. Of dat dan nog zin heeft? Het maakt de trip minder lang voor de renners en de kostprijs gaat naar beneden.”

Daarnaast is de UCI in gesprek met enkele potentiële crosslocaties, al zal dit nog niet voor volgend seizoen zijn. “Londen en München? Dat kan in de voorbije toekomst, ja. En wat met New York? Absoluut. Daar wordt mee onderhandeld. Dat zou fantastisch zijn.” Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker, wil zich in de toekomst meer gaan richten op citymarketing. Kort gezegd: grote steden moeten het gaan overnemen van de oude vertrouwde lokale crosslocaties.